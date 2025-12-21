Bebé de 35 días, fallecida: la autopsia descartó violencia y confirmó asfixia

El hecho ocurrió en una vivienda del departamento. De acuerdo a la información oficial, alrededor de las 3.00, la madre de la menor, una joven de 25 años, se despertó para amamantar a su hija, identificada con las iniciales A.O.S., quien dormía junto a sus padres en una cama matrimonial.

image

Horas más tarde, cerca de las 7.00, el padre de la bebé se levantó para ir a trabajar y advirtió que la pequeña no respiraba y presentaba el rostro amoratado. Ante la urgencia, ambos padres la trasladaron en un vehículo particular hasta el Centro de Salud Dr. Cantoni, ubicado frente al Hipódromo, donde ingresaron aproximadamente a las 7.40.