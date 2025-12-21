"
Bebé de 35 días, fallecida: la autopsia descartó violencia y confirmó asfixia

La autopsia confirmó que la bebé de 35 días que murió en Rawson falleció por asfixia. No se detectaron signos de violencia ni indicios de criminalidad, informaron fuentes judiciales.

La investigación por la muerte de una bebé de 35 días ocurrida este viernes por la mañana en el departamento Rawson tuvo un avance determinante en las últimas horas, luego de que la autopsia confirmara que la causa del deceso fue asfixia, según informaron fuentes judiciales.

El hecho ocurrió en una vivienda del departamento. De acuerdo a la información oficial, alrededor de las 3.00, la madre de la menor, una joven de 25 años, se despertó para amamantar a su hija, identificada con las iniciales A.O.S., quien dormía junto a sus padres en una cama matrimonial.

Horas más tarde, cerca de las 7.00, el padre de la bebé se levantó para ir a trabajar y advirtió que la pequeña no respiraba y presentaba el rostro amoratado. Ante la urgencia, ambos padres la trasladaron en un vehículo particular hasta el Centro de Salud Dr. Cantoni, ubicado frente al Hipódromo, donde ingresaron aproximadamente a las 7.40.

En el centro asistencial, la enfermera de guardia realizó maniobras de primeros auxilios, pero no logró reanimarla y se constató el fallecimiento de la menor.

Tras el deceso, intervino personal de la Fiscalía, junto a efectivos de la Brigada de Investigaciones y de Policía Científica. En una primera inspección, la médica legista examinó el cuerpo y no detectó signos de violencia ni indicios de criminalidad.

Posteriormente, el cadáver fue trasladado a la Morgue Judicial, donde se realizó la autopsia. El estudio forense determinó que la causa de la muerte fue asfixia, dato que ahora forma parte central de la investigación judicial en curso.

