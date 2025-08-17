"
San Juan 8
La Red SJ en vivo
Canal 8 en Vivo
San Juan 8 > San Juan > colectivo

Avanzan con instalación de validadores para pagar el colectivo con QR

En San Juan comenzaron a instalarse validadores que permitirán pagar el boleto de colectivo con QR desde el celular. El sistema aún no funciona, pero convivirá con la tarjeta SUBE.

En algunas unidades de la Red Tulum ya comenzaron a colocarse los nuevos validadores que permitirán a los usuarios pagar el boleto del colectivo mediante un código QR desde el celular. Aunque el sistema todavía no entró en funcionamiento, se trata de una herramienta que busca modernizar el transporte y ampliar las alternativas de pago.

De acuerdo con lo informado por el área de transporte, los pasajeros podrán abonar su viaje a través de aplicaciones como Mercado Pago, tarjetas de crédito y débito, además de otras billeteras virtuales. Este sistema convivirá con la tradicional tarjeta SUBE, ofreciendo mayor comodidad y adaptándose a los hábitos digitales de los sanjuaninos.

image

Por el momento, algunas líneas ya cuentan con estos equipos —como la línea A— y se espera que en los próximos meses se extienda al resto de las 550 unidades que conforman la red de transporte público de la provincia.

Con esta innovación, San Juan se suma a otras provincias que ya implementan nuevas tecnologías para facilitar el acceso de los usuarios y agilizar el pago en el transporte urbano.

