Avanzan con instalación de validadores para pagar el colectivo con QR

De acuerdo con lo informado por el área de transporte, los pasajeros podrán abonar su viaje a través de aplicaciones como Mercado Pago, tarjetas de crédito y débito, además de otras billeteras virtuales. Este sistema convivirá con la tradicional tarjeta SUBE, ofreciendo mayor comodidad y adaptándose a los hábitos digitales de los sanjuaninos.

image

Por el momento, algunas líneas ya cuentan con estos equipos —como la línea A— y se espera que en los próximos meses se extienda al resto de las 550 unidades que conforman la red de transporte público de la provincia.