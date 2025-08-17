En algunas unidades de la Red Tulum ya comenzaron a colocarse los nuevos validadores que permitirán a los usuarios pagar el boleto del colectivo mediante un código QR desde el celular. Aunque el sistema todavía no entró en funcionamiento, se trata de una herramienta que busca modernizar el transporte y ampliar las alternativas de pago.
Avanzan con instalación de validadores para pagar el colectivo con QR
