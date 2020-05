Aumentan las denuncias por demoras en entregas de compras online

Desde la oficina de Defensa del Consumidor aseguraron que incluso muchas empresas nacionales vendieron productos que no tenían en stock, en medio del aislamiento por la pandemia.

A partir del aislamiento social, preventivo y obligatorio para evitar la propagación del coronavirus, que cerró las puertas de los locales comerciales por más de un mes, las compras online se convirtieron en la única alternativa. Con la posibilidad de comprar con tarjetas de crédito o débito y que lo adquirido llegue a la comodidad del hogar, las ventas online crecieron de forma exponencial. Sin embargo, de forma paralela también creció el temor que acompaña a esta modalidad de compra que es la inseguridad acerca de que el producto llegue realmente a destino. Esos temores se vieron traducidos en hechos en la provincia debido a que aumentan las denuncias por demoras en las entregas a los domicilios.

Desde Defensa del Consumidor, el subdirector Daniel Pérez confirmó que van en aumento las denuncias y reclamos que ingresan en la oficina por productos que fueron adquiridos de forma online y que no se están entregando. Las dos dificultades que se presentan es que el envío no respeta el plazo para efectuarlo o que, directamente, no lo están haciendo.

El funcionario comentó que a raíz de estas denuncias, realizaron averiguaciones y descubrieron que “muchas empresas nacionales vendieron productos que no tenían en stock”, lo que agrava aún más la situación con la especulación.

Para realizar denuncias al respecto, podés comunicarte con Defensa del Consumidor al 0800 333 3366, los operadores te informarán cómo proceder para recolectar las pruebas.

“Las avivadas de todos los días”

La situación de la pandemia modificó el estilo de vida de los sanjuaninos, entre esos cambios la forma de comprar y la forma de abrir los negocios, además de las maniobras de los especuladores. Esto se ve reflejado en los precios de algunos productos como el alcohol el gel y los cigarros (que los ofrecían hasta $600 el atado).

A partir de esto, se están realizando inspecciones diarias para controlar que se cumpla con los precios pactados. “Están las avivadas de todos los días. Es lamentable que en una situación de extrema urgencia que se vive a nivel mundial, hay personas que quieren sacar provecho de esto”, destacó Pérez.