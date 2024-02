Aubone y Allende se manifestaron en contra de la Ley Ómnibus

Fabiola Aubone, diputada nacional de Unión por la Patria, fue concreta: “Manifiesta mi más firme oposición y rechazo total a la propuesta contenida en este proyecto de ley. Hoy estamos tratando una propuesta que nos llena de inquietudes y no ha sido tratada como corresponde. Este rechazo es en defensa de la democracia.

En tanto que la legisladora sanjuanina remarcó que le preocupa “el tratamiento nulo, oscuro, vedado, viciado y apresurado del debate parlamentario, y también la pretendida delegación de facultades legislativas. Ese debate, del que he sido parte, ha respondido a una lógica de amenazas, de intimidaciones a mandatarios provinciales, de negociaciones invisibles y de virtuales concesiones, que han sido celebradas cuando en realidad implicaban intervenir en determinadas materias. Un ejemplo claro es el de mi provincia, que vio amenazada con retenciones una actividad principal como es la vitivinicultura, en el proyecto que nos llegaba en diciembre a todos para su estudio. Hoy, por supuesto que festejo esa “concesión”, que no exista una amenaza o gravamen proyectado para la vitivinicultura, para San Juan y para todas las provincias. Pero me pregunto, ¿debo con ello reconocer bondades en esta ley modificada y distorsionada para amenazar y luego mostrarla como conveniente?