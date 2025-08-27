La Guarnición Ejército San Juan informó que los días miércoles 27 y jueves 28 de agosto se realizarán ejercicios de tiro con munición de guerra en el Campo Militar General Sarmiento, situado entre la Ruta 60, la Avenida Libertador General San Martín y las sierras de Zonda, en la localidad de Marquesado, departamento de Rivadavia.
Atención: el Ejército realizará prácticas con munición de guerra en Marquesado
El Regimiento de Infantería de Montaña 22 anunció que llevará a cabo prácticas con munición de guerra este miércoles 27 y jueves 28 de agosto en el Campo Militar General Sarmiento, ubicado en Marquesado, Rivadavia. Pidieron a la población no circular por la zona.