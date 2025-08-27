"
Atención: el Ejército realizará prácticas con munición de guerra en Marquesado

El Regimiento de Infantería de Montaña 22 anunció que llevará a cabo prácticas con munición de guerra este miércoles 27 y jueves 28 de agosto en el Campo Militar General Sarmiento, ubicado en Marquesado, Rivadavia. Pidieron a la población no circular por la zona.

La Guarnición Ejército San Juan informó que los días miércoles 27 y jueves 28 de agosto se realizarán ejercicios de tiro con munición de guerra en el Campo Militar General Sarmiento, situado entre la Ruta 60, la Avenida Libertador General San Martín y las sierras de Zonda, en la localidad de Marquesado, departamento de Rivadavia.

Las prácticas se desarrollarán en el horario de 07:30 a 20:00 horas, en el marco de las actividades regulares de instrucción y adiestramiento de la fuerza.

Desde la institución recordaron a la comunidad sanjuanina la importancia de respetar las zonas de seguridad y evitar la circulación por el área durante las jornadas de entrenamiento, con el objetivo de prevenir cualquier tipo de riesgo.

Con estas actividades, el Regimiento de Infantería de Montaña 22 “Tcnl. Juan Manuel Cabot”, con asiento en Rivadavia, reafirma su compromiso con la preparación y capacitación permanente de su personal.

