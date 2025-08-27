Atención: el Ejército realizará prácticas con munición de guerra en Marquesado

Las prácticas se desarrollarán en el horario de 07:30 a 20:00 horas, en el marco de las actividades regulares de instrucción y adiestramiento de la fuerza.

Desde la institución recordaron a la comunidad sanjuanina la importancia de respetar las zonas de seguridad y evitar la circulación por el área durante las jornadas de entrenamiento, con el objetivo de prevenir cualquier tipo de riesgo.