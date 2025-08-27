15 estudiantes de San Juan participarán en el Modelo ONU La Plata

el impacto de la inteligencia artificial en los procesos electorales,

la sostenibilidad de la deuda pública,

la hegemonía económica mundial,

los debates éticos sobre fertilidad y gestación subrogada,

y los cambios en la organización del trabajo en tiempos de plataformas digitales.

En cada instancia, los delegados deberán exponer discursos, formular propuestas y defender posturas frente a situaciones que simulan escenarios reales.

onu la plata

Irlanda y República Checa: los países que representará San Juan

Este año, los jóvenes sanjuaninos asumirán la representación de Irlanda y República Checa. Para preparar su participación, realizaron lecturas especializadas, siguieron la actualidad internacional y llevaron adelante debates internos, con el fin de reproducir fielmente los posicionamientos políticos, sociales y económicos de esos países.

El antecedente: el debut sanjuanino en 2024

En 2024, estudiantes del Colegio Dr. B.A. Houssay hicieron historia al ser los primeros en representar a San Juan en el VII Modelo de La Plata. Su desempeño como delegados del Fondo Monetario Internacional (FMI) les valió reconocimientos en categorías como Mejor negociación de tratados, Mejor discurso, Mejor oratoria y Revelación de la delegación.

Con esa experiencia como antecedente, la delegación actual —integrada por jóvenes de dos colegios— llega con meses de preparación y el mismo espíritu de compromiso que marcó su primera participación.

Una oportunidad que necesita apoyo

El Modelo ONU de La Plata es considerado el evento educativo público y gratuito más grande del país. No solo ofrece a los adolescentes una vivencia académica única, sino que los impulsa a pensar en clave global, a trabajar en equipo y a fortalecer valores democráticos como el respeto, la tolerancia y la búsqueda de consensos.

Sin embargo, concretar el viaje implica un importante esfuerzo económico. Por eso, los estudiantes y sus familias están organizando actividades solidarias —rifas, ventas de comidas y encargos especiales— para reunir los fondos necesarios y garantizar que toda la delegación pueda estar presente en La Plata.

De esta forma, los chicos se preparan para dejar en alto el nombre de San Juan, con el desafío de ser parte de una experiencia educativa transformadora que los conecta con el futuro del mundo.