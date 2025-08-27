"
San Juan 8
San Juan 8 San Juan 8
San Juan 8
La Red SJ en vivo
Canal 8 en Vivo
San Juan 8 > San Juan > estudiantes

15 estudiantes de San Juan participarán en el Modelo ONU La Plata

Una delegación de 15 jóvenes participará en el encuentro académico más grande del país, donde más de 2 mil alumnos debatirán sobre los principales desafíos de la agenda internacional.

Una delegación de 15 estudiantes de nivel secundario tendrá la oportunidad de representar a San Juan en el VIII Modelo de Naciones Unidas de La Plata, que se desarrollará del 22 al 26 de septiembre en la reconocida República de los Niños. Se trata de un espacio emblemático que cada año reúne a jóvenes de distintas regiones del país en una experiencia educativa de gran prestigio.

El encuentro convoca a más de 2.000 alumnos de entre 4° y 6° año, pertenecientes a 95 instituciones educativas. Allí, los participantes simulan sesiones de distintos órganos de la ONU, lo que les permite entrenar competencias de oratoria, negociación, argumentación y resolución de conflictos. Además, el modelo fomenta el análisis crítico de los grandes temas globales y el compromiso con valores democráticos.

Una agenda global, con temas de gran actualidad

Durante cuatro intensas jornadas, los estudiantes debatirán sobre problemáticas urgentes de la agenda internacional:

Te puede interesar...

  • el impacto de la inteligencia artificial en los procesos electorales,
  • la sostenibilidad de la deuda pública,
  • la hegemonía económica mundial,
  • los debates éticos sobre fertilidad y gestación subrogada,
  • y los cambios en la organización del trabajo en tiempos de plataformas digitales.

En cada instancia, los delegados deberán exponer discursos, formular propuestas y defender posturas frente a situaciones que simulan escenarios reales.

onu la plata

Irlanda y República Checa: los países que representará San Juan

Este año, los jóvenes sanjuaninos asumirán la representación de Irlanda y República Checa. Para preparar su participación, realizaron lecturas especializadas, siguieron la actualidad internacional y llevaron adelante debates internos, con el fin de reproducir fielmente los posicionamientos políticos, sociales y económicos de esos países.

El antecedente: el debut sanjuanino en 2024

En 2024, estudiantes del Colegio Dr. B.A. Houssay hicieron historia al ser los primeros en representar a San Juan en el VII Modelo de La Plata. Su desempeño como delegados del Fondo Monetario Internacional (FMI) les valió reconocimientos en categorías como Mejor negociación de tratados, Mejor discurso, Mejor oratoria y Revelación de la delegación.

Con esa experiencia como antecedente, la delegación actual —integrada por jóvenes de dos colegios— llega con meses de preparación y el mismo espíritu de compromiso que marcó su primera participación.

Una oportunidad que necesita apoyo

El Modelo ONU de La Plata es considerado el evento educativo público y gratuito más grande del país. No solo ofrece a los adolescentes una vivencia académica única, sino que los impulsa a pensar en clave global, a trabajar en equipo y a fortalecer valores democráticos como el respeto, la tolerancia y la búsqueda de consensos.

Sin embargo, concretar el viaje implica un importante esfuerzo económico. Por eso, los estudiantes y sus familias están organizando actividades solidarias —rifas, ventas de comidas y encargos especiales— para reunir los fondos necesarios y garantizar que toda la delegación pueda estar presente en La Plata.

De esta forma, los chicos se preparan para dejar en alto el nombre de San Juan, con el desafío de ser parte de una experiencia educativa transformadora que los conecta con el futuro del mundo.

Temas

Te puede interesar