Se supo que el hombre golpeado al separar una pelea fue el abogado del "Guascazo"

Según trascendió, el profesional intentó separar a dos adolescentes que se estaban peleando en la esquina de avenida Libertador y Tucumán. En medio del forcejeo, cayó al piso y golpeó fuertemente su cabeza contra el piso.

El hecho se viralizó rápidamente en redes sociales, ya que varios testigos registraron la situación. Hasta el momento, no se ha informado oficialmente sobre el estado de salud del abogado.