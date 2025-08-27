El reconocido abogado penalista, conocido popularmente como el “abogado del Guascazo” por su defensa de Ariel Omar Pérez, fue protagonista de un violento episodio ocurrido el pasado lunes por la tarde en Capital.
Se supo que el hombre golpeado al separar una pelea fue el abogado del "Guascazo"
El reconocido penalista y defensor de Ariel Omar Pérez terminó en el suelo tras intervenir en una pelea entre jóvenes en pleno centro sanjuanino. Su estado de salud aún no fue confirmado.