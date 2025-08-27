"
San Juan 8
San Juan 8 San Juan 8
San Juan 8
La Red SJ en vivo
Canal 8 en Vivo
San Juan 8 > San Juan > Ariel Omar Pérez

Se supo que el hombre golpeado al separar una pelea fue el abogado del "Guascazo"

El reconocido penalista y defensor de Ariel Omar Pérez terminó en el suelo tras intervenir en una pelea entre jóvenes en pleno centro sanjuanino. Su estado de salud aún no fue confirmado.

El reconocido abogado penalista, conocido popularmente como el “abogado del Guascazo” por su defensa de Ariel Omar Pérez, fue protagonista de un violento episodio ocurrido el pasado lunes por la tarde en Capital.

Según trascendió, el profesional intentó separar a dos adolescentes que se estaban peleando en la esquina de avenida Libertador y Tucumán. En medio del forcejeo, cayó al piso y golpeó fuertemente su cabeza contra el piso.

El hecho se viralizó rápidamente en redes sociales, ya que varios testigos registraron la situación. Hasta el momento, no se ha informado oficialmente sobre el estado de salud del abogado.

Te puede interesar...

Temas

Te puede interesar