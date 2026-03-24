El 24 de marzo de 1976 comenzó una etapa que paralizó la vida política, social y económica de la Argentina. La Junta de Comandantes en Jefe de las Fuerzas Armadas, integrada por el General Jorge Rafael Videla, el Almirante Emilio Massera y el Brigadier Héctor Agosti, instauró la última y más cruenta dictadura militar en la Argentina, dando inicio al autodenominado “Proceso de Reorganización Nacional”.
Así se luce uno de los excentros de detención más simbólicos de la provincia
El relato de los delitos cometidos en la exLegislatura apareció en las declaraciones de testigos que contaron su paso por el lugar, cuyos testimonios fueron parte de los Juicios de Lesa Humanidad en la provincia.