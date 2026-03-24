Así se luce uno de los excentros de detención más simbólicos de la provincia

El edificio de la ex-Legislatura Provincial fue inaugurado en 1928, convirtiéndose en la sede del Poder Legislativo luego del terremoto de 1944, que había derruido el anterior palacio de leyes sanjuanino. Este propósito quedó completamente interrumpido tras el golpe a la democracia, y fue usado para encarcelar ilegalmente presos políticos sin juicio previo.

Lo que fue una vez un espacio de debate de leyes para la sociedad, uno de los preceptos clave de la democracia, mutó a un sitio de detención ilegal de paso, con torturas e interrogatorios, donde las personas eran llevadas más tarde a La Marquesita, el Penal de Chimbas o el RIM 22, los tres principales puntos clandestinos de detención.

El relato de los delitos cometidos en la ex-Legislatura apareció gracias a las declaraciones de testigos que contaron su paso por el lugar, cuyos testimonios fueron parte de los Juicios de Lesa Humanidad en la provincia.

Tras la recuperación de la democracia en 1983, el edificio no puede ser utilizado nuevamente sin restauración por su estado estructural. En 2013 fue señalizado como Sitio Memoria, y a través de la Ley Provincial 411-F fue declarado Monumento Histórico Provincial.