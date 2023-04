Aseguran que las camperas vienen con aumentos de hasta 200%

“Estos incrementos se dan principalmente porque las telas de fabricación de las camperas son importadas y por las restricciones actuales hay pocos productos, por lo tanto, los precios de costo son más elevados. A esto se le suma el aumento del dólar; la suba de los costos fijos como los fletes y el combustible; las tarifas; y la inflación”, explicó Zini.

En el promedio de la ropa de invierno, el incremento va del 70% al 90% y, en Calzado, el aumento de precios de esta temporada llega al 120%, con respecto a los mismos valores del año pasado.

“Los comercios compraron un stock mínimo para sobrellevar la temporada. Son muy cautos porque no se sabe cuánto se va a vender. Todavía no se vende casi nada, porque al estirarse el verano se retrasó el inicio de la temporada de invierno y aún la gente no compra”, aseveró.

En este contexto, explicó que uno de los fenómenos de las compras que más les llamó la atención en el CCCSJ es la abrupta caída en las ventas los últimos 10 días del mes, que, si bien es común vender menos a esa altura, ahora advirtieron que directamente se corta el consumo.

Respecto a la forma de pago, Zini explicó que la mayoría de los consumidores pagan con tarjeta de crédito y billetera electrónica, en tanto que es un porcentaje ínfimo el que abona en efectivo.

Los comerciantes aguardan la llegada del frío, que se espera para esta semana, y que con él arranquen definitivamente las ventas de la temporada.