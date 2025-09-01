San Juan recibió septiembre con un cambio en las condiciones climáticas. Luego de 48 horas de lluvias continuas, este lunes 1 de septiembre amaneció con cielo despejado y una temperatura mínima de 2,4°C, mientras que la sensación térmica bajó a 0,3°C por la humedad cercana al 94%.
Arrancó septiembre: tras 48 horas de lluvia, vuelve el sol con una máxima de 16°C
La provincia inició el mes con cielo despejado y una mínima de 2,4°C. El pronóstico anticipa temperaturas frías al amanecer, pero con tardes más agradables.