Arrancó septiembre: tras 48 horas de lluvia, vuelve el sol con una máxima de 16°C

La provincia inició el mes con cielo despejado y una mínima de 2,4°C. El pronóstico anticipa temperaturas frías al amanecer, pero con tardes más agradables.

San Juan recibió septiembre con un cambio en las condiciones climáticas. Luego de 48 horas de lluvias continuas, este lunes 1 de septiembre amaneció con cielo despejado y una temperatura mínima de 2,4°C, mientras que la sensación térmica bajó a 0,3°C por la humedad cercana al 94%.

De acuerdo al SMN, se espera una jornada soleada con una máxima de 16°C y vientos del norte de hasta 8 km/h. La presión atmosférica se ubica en 949,2 hPa y la visibilidad alcanza los 15 km.

El sol salió a las 07:50 y se pondrá a las 19:18. Para los próximos días, el pronóstico señala mínimas que podrían rozar los 0°C, aunque con un panorama más despejado que permitirá tardes agradables y con leve repunte térmico.

