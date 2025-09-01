Arrancó septiembre: tras 48 horas de lluvia, vuelve el sol con una máxima de 16°C

De acuerdo al SMN, se espera una jornada soleada con una máxima de 16°C y vientos del norte de hasta 8 km/h. La presión atmosférica se ubica en 949,2 hPa y la visibilidad alcanza los 15 km.

El sol salió a las 07:50 y se pondrá a las 19:18. Para los próximos días, el pronóstico señala mínimas que podrían rozar los 0°C, aunque con un panorama más despejado que permitirá tardes agradables y con leve repunte térmico.