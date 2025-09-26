Aprobaron el plan modificado de explotación para el proyecto Hualilán

El nuevo plan fue presentado el pasado 19 de junio mediante un Informe Ambiental que contempla ajustes en la etapa de explotación del yacimiento. El proyecto, actualmente en fase operativa, se desarrollará bajo un contrato de procesamiento por encargo, conocido como "Toll Treatment Agreement" (TTA).

La propuesta contempla la explotación a cielo abierto de los tajos Sánchez, Norte y Magnata, con el tajo Sentazón como alternativa estratégica. Se prevé la extracción de 465.000 toneladas de mineral, con leyes promedio de 6,16 g/t de oro y 35,33 g/t de plata.