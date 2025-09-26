La Secretaría de Gestión Ambiental y Control Minero, dependiente del Ministerio de Minería de San Juan, otorgó este viernes la aprobación al pedido de la empresa Golden Mining para modificar el plan de trabajo correspondiente a los primeros tres años de explotación del proyecto Hualilán, ubicado en el departamento de Ullum.
Aprobaron el plan modificado de explotación para el proyecto Hualilán
