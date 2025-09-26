"
Aprobaron el plan modificado de explotación para el proyecto Hualilán

El Ministerio de Minería aprobó el plan presentado por la empresa Golden Mining para modificar el plan de trabajo para la explotación del proyecto Hualilán, en Ullum.

La Secretaría de Gestión Ambiental y Control Minero, dependiente del Ministerio de Minería de San Juan, otorgó este viernes la aprobación al pedido de la empresa Golden Mining para modificar el plan de trabajo correspondiente a los primeros tres años de explotación del proyecto Hualilán, ubicado en el departamento de Ullum.

El nuevo plan fue presentado el pasado 19 de junio mediante un Informe Ambiental que contempla ajustes en la etapa de explotación del yacimiento. El proyecto, actualmente en fase operativa, se desarrollará bajo un contrato de procesamiento por encargo, conocido como "Toll Treatment Agreement" (TTA).

La propuesta contempla la explotación a cielo abierto de los tajos Sánchez, Norte y Magnata, con el tajo Sentazón como alternativa estratégica. Se prevé la extracción de 465.000 toneladas de mineral, con leyes promedio de 6,16 g/t de oro y 35,33 g/t de plata.

El mineral será procesado en la Planta Casposo, operada por Austral Gold, ubicada en el departamento de Calingasta. La capacidad de procesamiento será de 150.000 toneladas por año, durante un período de tres años.

Esta aprobación marca un nuevo paso en el desarrollo del proyecto Hualilán, que continúa avanzando con el cumplimiento de los requisitos ambientales y técnicos establecidos por la normativa provincial

