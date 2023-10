Analía Salguero: "Hay que sincerar los precios de los combustibles"

“Hay que sincerar los precios de los combustibles y alguien tiene que poner esa plata y me parece bien que no se cargue al consumidor. No se los puedo molestar más y hay que entregar la nafta”, dijo en una nota con Canal 8.

La referente también añadió que la solución no puede ser mágica y una vez que se liberen los combustibles no será rápida la entrega ya que hay un proceso que respetar.