El Servicio Meteorológico Nacional actualizó el reporte del tiempo para la provincia de San Juan, advirtiendo sobre un cambio en las condiciones atmosféricas hacia el tramo final de este miércoles 7 de octubre. Se aguarda una jornada atravesada por la inestabilidad, la presencia de nubosidad abundante y la llegada de viento intenso.
Alerta por ráfagas de viento sur y probabilidad de lluvias en San Juan
El Servicio Meteorológico Nacional emitió un parte actualizado que anticipa una jornada inestable en San Juan.