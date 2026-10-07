Alerta por ráfagas de viento sur y probabilidad de lluvias en San Juan

Durante las primeras horas y el mediodía, el viento soplará moderado desde el noroeste a velocidades de entre 13 y 22 km/h, permitiendo que la temperatura alcance los 22°C. Sin embargo, con el correr de las horas aumentará la probabilidad de lluvias aisladas en el Valle de Tulum, situándose entre un 10% y un 40% tanto en el turno vespertino como nocturno.

El fenómeno más relevante se registrará hacia la noche, cuando el viento rote de manera abrupta hacia el sector sur con velocidades de 23 a 31 km/h y ráfagas que alcanzarán marcas de entre 42 y 50 km/h. Este ingreso de aire fresco provocará un descenso térmico, dejando una marca de 18°C para el cierre del día.