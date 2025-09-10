"
San Juan 8
San Juan 8 San Juan 8
San Juan 8
La Red SJ en vivo
Canal 8 en Vivo
San Juan 8 > San Juan > alerta

Alerta meteorológica en San Juan: se esperan fuertes ráfagas de viento

Protección Civil advirtió que el fenómeno afectará la madrugada y la mañana del miércoles 10 de septiembre. Se esperan ráfagas que podrían superar los 100 km/h en la zona cordillerana.

La Dirección de Protección Civil de San Juan emitió una alerta amarilla por la presencia de fuertes vientos en distintos departamentos de la provincia. El fenómeno se desarrollará durante la madrugada y la mañana de este miércoles 10 de septiembre, con ráfagas provenientes del sector oeste y sur, según la zona afectada.

El aviso abarca principalmente la Precordillera de Calingasta, Pocito, Rivadavia, Sarmiento, Ullum y Zonda.

En el área cordillerana, se esperan vientos del sector oeste con velocidades entre 50 y 70 km/h, con ráfagas que podrían superar los 100 km/h, sobre todo en los niveles más altos.

Te puede interesar...

En el resto de las zonas afectadas, durante el día se prevé un cambio al viento sur, con intensidades entre 30 y 50 km/h y ráfagas que podrían superar los 70 km/h.

Temas

Te puede interesar