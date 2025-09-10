La Dirección de Protección Civil de San Juan emitió una alerta amarilla por la presencia de fuertes vientos en distintos departamentos de la provincia. El fenómeno se desarrollará durante la madrugada y la mañana de este miércoles 10 de septiembre, con ráfagas provenientes del sector oeste y sur, según la zona afectada.
Alerta meteorológica en San Juan: se esperan fuertes ráfagas de viento
Protección Civil advirtió que el fenómeno afectará la madrugada y la mañana del miércoles 10 de septiembre. Se esperan ráfagas que podrían superar los 100 km/h en la zona cordillerana.