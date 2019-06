Cinco minutos antes de las 10 de la mañana de este jueves, feriado nacional por el Día de la Bandera, comenzó la conferencia de prensa de Alberto Fernández en el hotel Del Bono Park, pero antes el gobernador de San Juan le dio la bienvenida.





Sergio Uñac habló durante varios minutos y luego de agradecerle al precandidato presidencial del Frente Todos, dijo que esta visita implicaba una gran responsabilidad para la provincia. "Estamos ilusionados y seguros de que podemos recuperar el camino del crecimiento en un país federal", agregó el gobernador antes de que Fernández.









Alberto Fernández, antes de comenzar con la rueda de preguntas, aclaró que estaba contento de estar en San Juan. "Esta es una provincia linda y que quiero por dos personas que valoro mucho. Uno es José Luis Gioja, que espero que alguna vez la historia le reconozca lo que hizo por esta provincia y la segunda persona es Sergio, quien tiene un potencial enorme y que se ha caracterizado por continuar con el trabajo del exgobernador quien marcó un rumbo".





Luego de estas palabras de elogio, comenzaron las preguntas de los periodistas sanjuaninos. Estas fueron las principales frases que dejó Alberto Fernández:





- "Empezar la recorrida del país en San Juan es importante para mí ya que cada provincia tendrá su autonomía. Estoy empeñado en trabajar codo a codo con los gobernadores, quienes serán los actores centrales y voy a trabajar con ellos".





- "No he pensado en la derrota, yo pienso en que la Argentina gane y hay que cambiar el presente".





- "Miguel Pichetto tomó una decisión respecto a su carrera y a su suerte. Solo perdimos a un senador".





- "Nuestra plataforma es pública y el presente no es distinto al presente del 2003. Estos mismos nos metieron al laberinto y para salir vamos a necesitar el compromiso de todos, pero estoy seguro que no saldremos de esta crisis haciéndole pagar a los sectores más débiles y aclaro que no le vamos a pedir más esfuerzos".





- "Quiero una justicia que no responda al poder político de turno. Si la justicia existe Cristina Fernández no será condenada. Estudié todas las causas de ella y sé que no hay nada que temer".