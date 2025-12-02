El Ministerio de Gobierno, a través de la Secretaría de Relaciones Institucionales, informó este martes 2 de diciembre que el Paso Internacional por Agua Negra, ubicado sobre Ruta Nacional 150, permanece habilitado para circular entre las 07:00 y las 17:00.
Agua Negra: habilitado y con recomendaciones clave para quienes viajen hoy
El Paso de Agua Negra continúa abierto para todo tipo de vehículos durante la franja horaria establecida. Piden extremar precauciones por tareas de mantenimiento.