Agua Negra: habilitado y con recomendaciones clave para quienes viajen hoy

Las autoridades solicitaron a los conductores circular con luces bajas encendidas, respetar estrictamente los límites de velocidad y transitar con máxima precaución. Esto se debe a la presencia de personal de Vialidad Nacional que continúa realizando tareas de mantenimiento sobre distintos sectores del camino.

Recomiendan a quienes planeen cruzar verificar el horario de apertura y cierre, así como condiciones climáticas, ya que la zona suele presentar cambios bruscos durante la temporada estival.