Agua Negra: habilitado y con recomendaciones clave para quienes viajen hoy

El Paso de Agua Negra continúa abierto para todo tipo de vehículos durante la franja horaria establecida. Piden extremar precauciones por tareas de mantenimiento.

El Ministerio de Gobierno, a través de la Secretaría de Relaciones Institucionales, informó este martes 2 de diciembre que el Paso Internacional por Agua Negra, ubicado sobre Ruta Nacional 150, permanece habilitado para circular entre las 07:00 y las 17:00.

Las autoridades solicitaron a los conductores circular con luces bajas encendidas, respetar estrictamente los límites de velocidad y transitar con máxima precaución. Esto se debe a la presencia de personal de Vialidad Nacional que continúa realizando tareas de mantenimiento sobre distintos sectores del camino.

Recomiendan a quienes planeen cruzar verificar el horario de apertura y cierre, así como condiciones climáticas, ya que la zona suele presentar cambios bruscos durante la temporada estival.

