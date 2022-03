Advierten una "catarata de aumentos" en el precio de los combustibles

Para evitar este escenario, Salguero manifestó que "la solución es una catarata de aumentos" en el precio de los combustibles, pese a ser "desagradable" para el consumidor. No obstante, defendió su postura al expresar que "es preferible pagar lo caro a no tenerlo, poder trabajar y movilizarse a no llegar a donde uno desea".

Por último, la presidenta de la Cámara de Expendedores de Combustibles sostuvo que el litro de nafta en Argentina cuesta la mitad de lo que se cobra en otros países de la región.