Acuerdo clave de EPSE y Grupo Petersen para operar con energía solar

Energía limpia en cuatro provincias:

Banco San Juan: sede central en Av. José Ignacio de la Roza Oeste 85, San Juan Capital y Anexo Rivadavia, Av. José Ignacio de la Roza Oeste 181.

Banco Santa Cruz: casa matriz y Anexo en Av. Néstor Kirchner 812, Río Gallegos.

Nuevo Banco Santa Fe: edificios centrales en 25 de mayo 2499 (Santa Fe Capital) y sede Rosario San Martín 715.

Nuevo Banco Entre Ríos: casa matriz en Monte Caseros 128, Paraná.

EPSE - Grupo Petersen 2

“Estamos orgullosos de concretar esta alianza estratégica con EPSE, que representa un paso significativo en la consolidación de nuestras políticas de sostenibilidad. Este acuerdo reafirma nuestro compromiso con las energías limpias y con el futuro de cada región en la que estamos presentes”, destacaron desde el Grupo Petersen.

Desde EPSE, su presidente Lucas Estrada señaló: “Estos acuerdos nos permiten llevar energía renovable generada en San Juan al resto del país. Abastecer a los bancos más importantes de cada provincia con fuentes limpias no solo es un logro técnico, sino también una muestra del valor agregado que genera esta política pública provincial”.

Un modelo de desarrollo con impacto federal

Esta iniciativa refuerza el compromiso del Grupo Petersen con una transición energética justa y sostenible, reduciendo significativamente su huella de carbono y fortaleciendo el desarrollo del sistema energético regional.

Por su parte, EPSE —como brazo ejecutor del Gobierno de San Juan— reafirma su liderazgo en generación de energía renovable con impacto federal. Con más de 20 años de trayectoria, la empresa pública opera centrales hidroeléctricas, estaciones transformadoras y parques solares como el de Anchipurac, y fue pionera en América Lana en certificar proyectos bajo el Mecanismo de Desarrollo Limpio.

A través de esta alianza, San Juan no solo exporta energía, sino también una visión estratégica de desarrollo sustentable, con gestión pública eficiente y con impacto real en la Transformación energética de la Argentina.