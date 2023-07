Acoso sexual y laboral: la víctima ampliará la denuncia contra Bloch

“La víctima ampliará la denuncia y aportará más pruebas, tanto de hechos anteriores a la exposición en la Oficina de Género (firmada el 28 de marzo) como posteriores”, dijo el abogado Conrado Suárez a sanjuan8.com.

En tanto que el abogado de la víctima aseguró que su defendida “va a colaborar con el Consejo Superior y la administración de la UNSJ, pero hará planteos en relación con la normativa aplicable al sumario administrativo –que se ordenó en la sesión del 29 de junio- debido a que es del año 1982, época del proceso militar, no está acorde con los estándares mínimos nacionales e internacionales y no tiene perspectiva de género”. Y agregó que “el sumario administrativo es incompatible con la perpectiva de género. No prevé la participación de la víctima, no tiene acceso al sumario ni puede fiscalizar el procedimiento. La víctima necesariamente debe tomar participación, así lo estipula la ley 26485, de Protección Integral a las Mujeres”, dijo Suárez a este medio.

Leé: UNSJ: investigan a un decano por acoso laboral y sexual

En este contexto, la víctima no esperará hasta que esté el informe del sumario administrativo ni la sesión del 27 de julio, sino que apenas termine el receso invernal presentará en la oficina del Consejo Superior las pruebas. Aseguran que el acusado la habría presionado y le ofreció ascensos para que retire la denuncia y, para demostrarlo presentará llamados telefónicos, capturas de pantalla y hasta testigos, según informaron.

La víctima no aceptó la licencia extraordinaria con goce de haberes que le ofrecieron los miembros del Consejo en la última sesión, ya que “tiene la determinación de seguir trabajando y, aceptar eso, es consentir que sea apartada”, dijo el abogado.

Es en este sentido que la víctima solicitará que mientras continúe el procedimiento dentro de la casa de altos estudios, el denunciado sea suspendido, con el objetivo de que no influya en el resultado del mismo.