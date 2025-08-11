Accidente de parapentista: padece muerte cerebral e investigan fallas técnicas

El siniestro ocurrió alrededor de las 16 horas cuando Lara, junto a un grupo de amigos, iniciaba un vuelo desde aproximadamente 1.000 metros de altura. Durante el descenso, una compañera de vuelo presenció cómo el parapente perdió estabilidad y cayó violentamente en el interior del predio de la Usina Hidroeléctrica.

La testigo relató que al llegar al lugar encontró a Lara inconsciente y con el equipo correctamente colocado. Señaló que la vela podría haberse cerrado durante el planeo, causando la pérdida de control.