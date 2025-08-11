"
Accidente de parapentista: padece muerte cerebral e investigan fallas técnicas

La Justicia confirmó que el reconocido parapentista quedó con muerte cerebral tras un accidente mientras volaba en Ullum. Se descarta responsabilidad de terceros y se investiga una posible falla técnica.

El siniestro ocurrió alrededor de las 16 horas cuando Lara, junto a un grupo de amigos, iniciaba un vuelo desde aproximadamente 1.000 metros de altura. Durante el descenso, una compañera de vuelo presenció cómo el parapente perdió estabilidad y cayó violentamente en el interior del predio de la Usina Hidroeléctrica.

La testigo relató que al llegar al lugar encontró a Lara inconsciente y con el equipo correctamente colocado. Señaló que la vela podría haberse cerrado durante el planeo, causando la pérdida de control.

La investigación, a cargo del fiscal Francisco Nicolía y la ayudante fiscal Gemma Cabrera, descartó la participación de terceros y apunta a una posible falla técnica como causa del accidente.

Pablo Ariel Lara era un parapentista con más de 30 años de experiencia y reconocido en la comunidad local. La causa sigue abierta para esclarecer las circunstancias exactas del hecho que dejó al deportista en estado irreversible.

