La Justicia de San Juan confirmó que Pablo Ariel Lara, un experimentado parapentista integrante de la Asociación Argentina de Vuelo Libre, sufrió muerte cerebral tras un grave accidente ocurrido la tarde del sábado 9 de agosto en la zona de Ullum, cerca del Club de Kayak.
Accidente de parapentista: padece muerte cerebral e investigan fallas técnicas
La Justicia confirmó que el reconocido parapentista quedó con muerte cerebral tras un accidente mientras volaba en Ullum. Se descarta responsabilidad de terceros y se investiga una posible falla técnica.