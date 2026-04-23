Con el cobre como eje, San Juan capta el interés de la Unión Europea

El mandatario subrayó que el cobre será determinante en los próximos años, tanto para el desarrollo de la electromovilidad como para la fabricación de tecnología vinculada a la inteligencia artificial y dispositivos electrónicos de uso cotidiano. En ese marco, señaló que el interés internacional por estos recursos crece de manera sostenida, en línea con la necesidad global de asegurar el acceso a materiales críticos.

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La visita, que incluyó a representantes de más de una decena de países europeos, también permitió exponer la diversidad productiva de la provincia. Según explicó Orrego, el intercambio abarcó temas vinculados a la agroindustria, el turismo, la minería y las energías renovables, con el objetivo de generar vínculos a largo plazo en distintos ámbitos. El encuentro tuvo lugar en la Sala Gobernador Eloy Camus, de Casa de Gobierno y reunió a representantes de la Unión Europea y de distintos países del continente europeo.

Por su parte, el embajador Høeg valoró de manera positiva el potencial sanjuanino y sostuvo que existe un escenario propicio para avanzar en inversiones, especialmente en sectores estratégicos. Erik Høeg, agradeció el recibimiento en su primera visita a San Juan, “sabemos que San Juan es una provincia que está avanzando con fuerza en el desarrollo minero”, aseguró.

“Hay empresas europeas interesadas en la provincia. Ya existen vínculos comerciales, exportaciones e inversiones, y el cobre es un sector donde ese interés es particularmente fuerte”, agregó el diplomático.

Por último, se refirió a la cooperación, “nosotros como Unión Europea estamos a disposición para seguir fortaleciendo estos lazos”.

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El diplomático también hizo referencia al contexto internacional, señalando que las relaciones entre la Unión Europea, Argentina y el Mercosur atraviesan un momento relevante, con perspectivas de crecimiento a partir de futuros acuerdos comerciales que podrían ampliar las posibilidades de exportación para la provincia.

Además, confirmó que existen empresas europeas interesadas en invertir en la provincia, tanto en la extracción de recursos como en su integración dentro de cadenas productivas. En paralelo, destacó el potencial local en energías limpias, particularmente en el desarrollo de la energía solar, un eje que forma parte de la estrategia global europea para avanzar hacia una matriz más sustentable.

El encuentro dejó en evidencia el creciente interés internacional, que busca consolidarse como un actor relevante en el escenario energético global, apoyado en sus recursos naturales y en una planificación orientada al desarrollo con proyección a largo plazo.