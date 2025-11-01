R. Central le ganó a Instituto 3 a 1 por la fecha 14 de la Liga Profesional

R. Central venció a Instituto 3 a 1 en la fecha 14 de la Liga Profesional. Los goles de R. Central fueron anotados por Ignacio Malcorra (37′ PT), Ángel Di María (18′ ST) e Ignacio Ovando (21′ ST), mientras que Jhon Córdoba marcó para Instituto (35′ PT). El resultado final fue Instituto 1 - 3 R. Central. En cuanto a las estadísticas, R. Central tuvo una posesión del 53% y realizó 6 tiros al arco, frente a los 15 de Instituto.No se reportaron tarjetas rojas durante el partido. El próximo encuentro de R. Central será contra S. Lorenzo el viernes 7 de noviembre a las 21:00 hs en el estadio Gigante de Arroyito. Actualmente, R. Central se encuentra en la 1° posición de la tabla de la Zona B, mientras que Instituto ocupa la 10° posición.



