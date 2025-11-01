"
R. Central le ganó a Instituto 3 a 1 por la fecha 14 de la Liga Profesional

Los goles para R. Central fueron de Ignacio Malcorra, Ángel Di María y Ignacio Ovando, mientras que para Instituto convirtió Jhon Córdoba.

R. Central venció a Instituto 3 a 1 en la fecha 14 de la Liga Profesional. Los goles de R. Central fueron anotados por Ignacio Malcorra (37′ PT), Ángel Di María (18′ ST) e Ignacio Ovando (21′ ST), mientras que Jhon Córdoba marcó para Instituto (35′ PT). El resultado final fue Instituto 1 - 3 R. Central. En cuanto a las estadísticas, R. Central tuvo una posesión del 53% y realizó 6 tiros al arco, frente a los 15 de Instituto.No se reportaron tarjetas rojas durante el partido. El próximo encuentro de R. Central será contra S. Lorenzo el viernes 7 de noviembre a las 21:00 hs en el estadio Gigante de Arroyito. Actualmente, R. Central se encuentra en la 1° posición de la tabla de la Zona B, mientras que Instituto ocupa la 10° posición.

Las estadísticas del encuentro entre Instituto y R. Central por la Liga Profesional:

  • Resultado: Instituto 1 vs R. Central 3.
  • Posesión: Instituto 47% vs R. Central 53%.
  • Tiros al arco: Instituto 15 vs R. Central 6.
  • Fouls cometidos: Instituto 9 vs R. Central 9.
  • Pases correctos: Instituto 295 vs R. Central 301.
  • Pases incorrectos: Instituto 48 vs R. Central 81.
  • Recuperaciones: Instituto 12 vs R. Central 21.
  • Tarjetas amarillas: Instituto 3 vs R. Central 3.
  • Tarjetas rojas: Instituto 0 vs R. Central 0.
  • Tiros libres: Instituto 1 vs R. Central 1.

