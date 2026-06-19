Qué pasó con Fernando Gago: revelan cómo fueron las horas previas al infarto que sufrió

La exministra agregó que Gago estaba “bien, con buen ánimo y preocupado del partido del domingo”.

Y confesó: “Saber que dirigió el partido sintiéndose mal me vuelve a emocionar. El compromiso que tiene con el club y con el plantel nos confirma que debemos creer en este proyecto y esperar que pronto pueda estar de regreso”.

Gago ignoró las señales del cuerpo

Pérez reveló un dato que sorprendió a todos: las molestias de Gago comenzaron muy temprano en la mañana, pero el DT decidió no ir al médico. “Me contó que desde primera hora se sentía raro, que tenía un dolor y le dijeron que debía hacerse exámenes e ir a un recinto asistencial y no quiso, porque quería estar con los chicos. Ahora quiere volver a entrenar y le transmití que lo primero es la salud y que se cuide”, relató la presidenta de Azul Azul.

La clínica será la encargada de emitir el parte médico oficial en las próximas horas.