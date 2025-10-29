Un preso se prendió fuego en su celda del Penal de Chimbas

El preso fue identificado como Lucas Mazzaforte, quien cumple condena por el delito de robo. Según fuentes oficiales, el hombre sufrió quemaduras en las manos, brazos y una pierna, por lo que fue trasladado de urgencia al Hospital Marcial Quiroga, donde recibió atención en el área de quemados.

image

Tras ser estabilizado, Mazzaforte regresó al penal, donde permanece bajo observación médica.

Cómo se originó el incendio

De acuerdo con la información del Servicio Penitenciario Provincial, el incendio se originó cuando el propio interno prendió fuego el colchón de su celda.

Los guardias intentaron ingresar para controlar la situación, pero Mazzaforte se resistió. Durante esos minutos, el fuego se intensificó, lo que provocó que el interno resultara lesionado antes de que los agentes pudieran intervenir y sofocar las llamas.

Fuentes penitenciarias señalaron que el hecho fue aislado y no involucró a otros reclusos. Además, informaron que no se registraron daños estructurales en el pabellón.

Antecedentes y medidas judiciales

No es la primera vez que Mazzaforte protagoniza episodios de autolesión. En otras oportunidades también se habría autoagredido como forma de protesta, indicaron las autoridades.

Por este motivo, se solicitó que se le realicen estudios médicos y psiquiátricos para determinar si padece alguna patología que influya en su conducta. La UFI Genérica, bajo la dirección del ayudante fiscal Oscar Oropel, tomó intervención en el caso, junto con el Juzgado de Ejecución Penal.

El Servicio Penitenciario informó que el interno se encuentra fuera de peligro, aunque continúa recibiendo curaciones y asistencia médica especializada.

Gracias a la rápida intervención de los agentes penitenciarios, el resto de los internos no resultó afectado y el incendio fue controlado antes de que se extendiera a otras celdas. Las autoridades destacaron el accionar del personal, que actuó de acuerdo con los protocolos de emergencia internos.