Condenaron a un automovilista que atropelló a un ciclista: seguirá libre

En ese momento, Ramiro Mauricio Pérez, de 18 años, circulaba en bicicleta de carrera en dirección sur a norte por Urquiza, cuando fue embestido por el Volkswagen Bora conducido por Sirerol Fernández, que avanzó de oeste a este por el lateral norte de Circunvalación.

Según el expediente, el automovilista ignoró la señal de “PARE” y giró hacia la izquierda para incorporarse a Urquiza, impactando de lleno contra el ciclista.

Como resultado del choque, Pérez sufrió una fractura de fémur y debió ser trasladado de urgencia al Hospital Rawson, donde fue asistido. El médico legista determinó 40 días de incapacidad.

Durante la audiencia de juicio abreviado, Sirerol Fernández reconoció su responsabilidad en el hecho y aceptó la condena condicional, lo que le permitió continuar en libertad.

No obstante, el juez dispuso que no podrá conducir durante dos años y deberá cumplir reglas de conducta impuestas en la sentencia.

La causa fue caratulada como “Lesiones Artículo 94 bis, primer párrafo del Código Penal”, y el fallo quedó firme tras la homologación judicial.