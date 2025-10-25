Triple crimen: el autor intelectual de los homicidios estaría preso en Palermo

El relato sostuvo que el hombre contaba con un teléfono celular y con una libreta de color verde en donde tendría anotados datos que probarían su participación intelectual, objeto que fue encontrado durante el allaniemiento ordenado por el fiscal.

En tanto, se secuestraron la libreta que contaba con once anotaciones, en su mayoría, números telefónicos, copias del libro de guardia de la división, libro de registro de visitas y libro de pertenencias, que serán periciadas para evaluar temperamento a tomar.

Asimismo, Mónica Débora Mujica, la mujer de Lázaro Víctor Sotacuro, señalado como uno de los líderes de la organización, será indagada hoy por el fiscal Adrián Arribas, bajo la sospecha de ser coautora de los homicidios.

La imputación para los señalados implica los cargos de privación ilegal de la libertad coactiva agravada por la pluralidad de intervinientes y por ser una de las víctimas menor de dieciocho años de edad, reiterada en varios hechos, en concurso real con homicidio agravado por el concurso premeditado de dos o más personas, cometido con alevosía, con ensañamiento y por ser criminis causa, todos los hechos en concurso real entre sí, y por haber sido cometido por un hombre a una mujer mediante violencia de género.