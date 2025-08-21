Wanda Nara confirmó el embarazo de la China Suárez: "Me contó Mauro"

Así, dejó picando que está enterada de una importante noticia en torno a la China y su ex: “Yo ya la sé, me la contó él, pero no voy a hablar de cosas que no me pertenecen”.

“No es una bomba, es algo que me llamaron para comunicar, después se verá con el tiempo”, agregó con firmeza Wanda Nara sobre el presunto embarazo de la China Suárez, rumor que corrió hace un tiempo pero que en su momento fue desmentido por la actriz.

"Me comunicaron que la China Suárez está embarazada". Wanda Nara y la declaración que dejó a todos boquiabiertos en #PuroShow.

Y en cuanto a la famosa casa de los sueños, Wanda confirmó: "Está embargada igual es un bien que era ganancial, nosotros de hecho seguimos casados, pero su 50 por ciento estará embargado por los alimentos que él le debe a las nenas, yo no podría vivir sin darle de comer a mis hijas".

Cabe recordar que la China Suárez y Mauro Icardi blanquearon su noviazgo en el verano y desde allí se muestran inseparables y muy enamorados desde Turquía donde se mudaron hace poco a un nuevo hogar ya con planes a futuro instaladísimos en Estambul.