"
San Juan 8
San Juan 8 San Juan 8
San Juan 8
La Red SJ en vivo
Canal 8 en Vivo
San Juan 8 > Espectáculos > Wanda Nara

Wanda Nara confirmó el embarazo de la China Suárez: "Me contó Mauro"

Wanda Nara sorprendió con una noticia en medio de su conflicto con Mauro Icardi: reveló que la China Suárez está embarazada.

Wanda Nara sacudió todo este jueves y dio una sorprendente noticia sobre la China Suárez y Mauro Icardi: la mediática confirmó que su ex está esperando un hijo con la actriz.

Desde Ezeiza, al ser consultada por los periodistas, la conductora dejó picando que ya está al tanto del embarazo de la actual novia de su ex, dato que se lo habría confirmado el propio futbolista.

“Yo hablé con él (por Icardi). Me dijo que está intentando ser feliz. Quizás muy pronto ya tengan la noticia que todos nos imaginamos”, indicó Wanda Nara ante la consulta de uno de los cronistas que se vio en Puro Show (El Trece).

Te puede interesar...

Así, dejó picando que está enterada de una importante noticia en torno a la China y su ex: “Yo ya la sé, me la contó él, pero no voy a hablar de cosas que no me pertenecen”.

“No es una bomba, es algo que me llamaron para comunicar, después se verá con el tiempo”, agregó con firmeza Wanda Nara sobre el presunto embarazo de la China Suárez, rumor que corrió hace un tiempo pero que en su momento fue desmentido por la actriz.

Embed

Y en cuanto a la famosa casa de los sueños, Wanda confirmó: "Está embargada igual es un bien que era ganancial, nosotros de hecho seguimos casados, pero su 50 por ciento estará embargado por los alimentos que él le debe a las nenas, yo no podría vivir sin darle de comer a mis hijas".

Cabe recordar que la China Suárez y Mauro Icardi blanquearon su noviazgo en el verano y desde allí se muestran inseparables y muy enamorados desde Turquía donde se mudaron hace poco a un nuevo hogar ya con planes a futuro instaladísimos en Estambul.

FUENTE: Primicias Ya

Temas

Te puede interesar