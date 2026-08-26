Le disparó al subirse a un colectivo, la victíma lo reconoció y lo detuvieron

Herido, el joven logró ingresar al colectivo y se refugió en la zona de las escaleras. Mientras tanto, los dos sospechosos habrían rodeado la unidad y apuntado hacia el interior con el arma. Ante la situación, el chofer aceleró y llevó el colectivo directamente hasta una dependencia policial.

A partir de la denuncia, los testimonios y especialmente el análisis de las cámaras de seguridad del colectivo, los investigadores comenzaron a reconstruir la secuencia e identificar al presunto atacante.

La propia víctima había aportado un dato clave al señalar que reconocía al agresor por su apodo, “El Chino”, y que tendría domicilio en el barrio Franklin Rawson.

Con esos elementos, la investigación avanzó bajo la hipótesis de un robo agravado por el uso de arma de fuego en grado de tentativa.

Este miércoles, en horas de la madrugada, personal de la División UFI Genérica concretó un allanamiento en un domicilio del barrio Franklin Rawson y detuvo a Serrano, de 30 años, quien quedó vinculado al expediente.

Durante el procedimiento también fueron secuestrados dos teléfonos celulares y dos cartuchos de distintos calibres, elementos que quedaron incorporados a la investigación.

Serrano fue trasladado y quedó a disposición de la Justicia, a la espera de la audiencia de formalización, instancia en la que la Fiscalía expondrá la acusación y los elementos reunidos hasta el momento.

La investigación deberá determinar ahora con precisión la participación que habría tenido el detenido en el ataque y si existen otros involucrados en el episodio.