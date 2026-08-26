"
San Juan 8
San Juan 8 San Juan 8
San Juan 8
La Red SJ en vivo
Canal 8 en Vivo
San Juan 8 > colectivo

Le disparó al subirse a un colectivo, la victíma lo reconoció y lo detuvieron

“El Chino” Serrano, de 30 años, fue detenido tras una investigación que lo señala como el presunto autor de un violento ataque. La víctima estaba por subir a un colectivo de la línea 204 cuando recibió un disparo en una de sus piernas.

La espera del colectivo terminó de manera inesperada para un joven de Rawson. Era la tarde del 3 de febrero de 2026 y se encontraba junto a un amigo en inmediaciones de José María Paz y Pedro Echagüe, dentro del barrio Franklin Rawson.

Minutos antes, un desconocido se había acercado y le había hecho algunas preguntas sobre su procedencia. La situación pareció terminar allí. El hombre se alejó caminando y se reunió con otro sujeto que permanecía en las inmediaciones. Pero cuando llegó el colectivo de la línea 204, todo cambió.

Según la investigación judicial, el joven y su amigo subieron a la unidad y, en ese momento, los dos hombres se acercaron. Uno de ellos habría subido hasta la escalera del colectivo, exhibido un arma de fuego y efectuado un disparo que impactó en la pierna derecha de la víctima.

Te puede interesar...

Herido, el joven logró ingresar al colectivo y se refugió en la zona de las escaleras. Mientras tanto, los dos sospechosos habrían rodeado la unidad y apuntado hacia el interior con el arma. Ante la situación, el chofer aceleró y llevó el colectivo directamente hasta una dependencia policial.

A partir de la denuncia, los testimonios y especialmente el análisis de las cámaras de seguridad del colectivo, los investigadores comenzaron a reconstruir la secuencia e identificar al presunto atacante.

La propia víctima había aportado un dato clave al señalar que reconocía al agresor por su apodo, “El Chino”, y que tendría domicilio en el barrio Franklin Rawson.

Con esos elementos, la investigación avanzó bajo la hipótesis de un robo agravado por el uso de arma de fuego en grado de tentativa.

Este miércoles, en horas de la madrugada, personal de la División UFI Genérica concretó un allanamiento en un domicilio del barrio Franklin Rawson y detuvo a Serrano, de 30 años, quien quedó vinculado al expediente.

Durante el procedimiento también fueron secuestrados dos teléfonos celulares y dos cartuchos de distintos calibres, elementos que quedaron incorporados a la investigación.

Serrano fue trasladado y quedó a disposición de la Justicia, a la espera de la audiencia de formalización, instancia en la que la Fiscalía expondrá la acusación y los elementos reunidos hasta el momento.

La investigación deberá determinar ahora con precisión la participación que habría tenido el detenido en el ataque y si existen otros involucrados en el episodio.

Temas