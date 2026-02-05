"
San Juan 8 > Policiales > Prisión Preventiva

Un año de prisión preventiva para el hombre que apuñaló 30 veces a su ex

El juez López Martí hizo lugar al pedido de Fiscalía. Alé está acusado de homicidio doblemente agravado, por el vínculo y por violencia de género, en grado de tentativa. La víctima recibió más de 30 puntazos y se salvó de milagro.

La Justicia de San Juan actuó con celeridad y firmeza ante uno de los casos de violencia de género más brutales de los últimos tiempos. Este jueves por la tarde, en los subsuelos de Tribunales, el juez de Garantías Sergio López Martí dictó un año de prisión preventiva para Maximiliano Exequiel Alé, alias "El Gringo", acusado de intentar asesinar a su expareja a cuchillazos.

La audiencia fue tensa. La fiscal Florencia Pons no anduvo con vueltas y solicitó calificar el hecho como homicidio doblemente agravado, por el vínculo y por violencia de género, en grado de tentativa. Argumentó que la intención de matar fue clara y pidió la medida cautelar más severa. Aunque la defensa intentó bajar la calificación alegando que "no hubo intención de quitarle la vida", el magistrado desestimó el planteo y ordenó el traslado inmediato de Alé al Servicio Penitenciario Provincial mientras avanza la Investigación Penal Preparatoria (IPP), que también tendrá un plazo de un año.

Crónica de un ataque salvaje

El hecho que conmocionó a Santa Lucía ocurrió el pasado lunes 2 de febrero en el barrio Villa Río San Juan. Según la reconstrucción, Alé y la víctima —Gisela Aballay, de 34 años— estaban separados, pero él había ido a la casa con la excusa de arreglar el techo tras las lluvias.

El horror se desató por celos. Al ver un mensaje en el celular de la mujer, "El Gringo" estalló. Delante de uno de los hijos que tienen en común, tomó un cuchillo y la atacó sin piedad. El informe del Cuerpo Médico Forense fue escalofriante: la mujer presentaba más de 30 lesiones en su cuerpo, entre cortes y hematomas. Uno de los puntazos en el cuello pasó a milímetros de una vena vital.

Afortunadamente, la víctima logró pedir ayuda y, tras ser asistida en el Hospital Rawson, hoy se encuentra fuera de peligro y ya recibió el alta médica.

La captura en el Hualilán

Tras el ataque, Alé se dio a la fuga y se mantuvo oculto hasta el martes. Su captura fue casi cinematográfica: una familia del Barrio Hualilán II, en Rawson, llamó al 911 aterrada porque había un desconocido durmiendo en el fondo de su casa.

Al llegar, los efectivos encontraron a Alé recostado sobre un colchón, acorralado. Tenía cortes en las manos (producto del ataque) y manchas de sangre en las zapatillas. Desde ese patio ajeno fue trasladado a la comisaría y, desde hoy, su nuevo destino es el Penal de Chimbas.

