Un año de prisión preventiva para el hombre que apuñaló 30 veces a su ex

El hecho que conmocionó a Santa Lucía ocurrió el pasado lunes 2 de febrero en el barrio Villa Río San Juan. Según la reconstrucción, Alé y la víctima —Gisela Aballay, de 34 años— estaban separados, pero él había ido a la casa con la excusa de arreglar el techo tras las lluvias.

El horror se desató por celos. Al ver un mensaje en el celular de la mujer, "El Gringo" estalló. Delante de uno de los hijos que tienen en común, tomó un cuchillo y la atacó sin piedad. El informe del Cuerpo Médico Forense fue escalofriante: la mujer presentaba más de 30 lesiones en su cuerpo, entre cortes y hematomas. Uno de los puntazos en el cuello pasó a milímetros de una vena vital.

Afortunadamente, la víctima logró pedir ayuda y, tras ser asistida en el Hospital Rawson, hoy se encuentra fuera de peligro y ya recibió el alta médica.

La captura en el Hualilán

Tras el ataque, Alé se dio a la fuga y se mantuvo oculto hasta el martes. Su captura fue casi cinematográfica: una familia del Barrio Hualilán II, en Rawson, llamó al 911 aterrada porque había un desconocido durmiendo en el fondo de su casa.

Al llegar, los efectivos encontraron a Alé recostado sobre un colchón, acorralado. Tenía cortes en las manos (producto del ataque) y manchas de sangre en las zapatillas. Desde ese patio ajeno fue trasladado a la comisaría y, desde hoy, su nuevo destino es el Penal de Chimbas.