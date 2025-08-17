Turista rumano y su pareja turca fueron asaltados mientras acampaban

image

Tras el robo, los turistas solicitaron ayuda a un transeúnte, quien inmediatamente dio aviso al 911. Personal de la Comisaría 18° se acercó al lugar y entrevistó a los damnificados con la asistencia de un intérprete policial, dada la barrera del idioma.

Los efectivos realizaron un operativo de búsqueda que los llevó a un descampado al oeste de Ruta 40, por calle Franchini, donde hallaron a dos hombres trasladando los objetos sustraídos. Los acusados fueron identificados como “el Quico” Poblete, de Campo Afuera, y otro hombre de apellido Santiago, oriundo de Caucete, ambos con antecedentes policiales.