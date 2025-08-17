El hecho ocurrió durante la noche del 15 de agosto, cuando una pareja de excursionistas extranjeros, uno de Rumania y otra de Turquía, realizaba actividades al aire libre en la provincia de San Juan. Mientras acampaban frente al Cementerio de Albardón, sobre Ruta 40, fueron sorprendidos por dos individuos armados con un cuchillo, quienes les sustrajeron una mochila con efectos personales y un celular Samsung.
Turista rumano y su pareja turca fueron asaltados mientras acampaban
Una pareja de turistas, de Rumania y Turquía, fue víctima de un violento asalto mientras acampaban en una arboleda frente al Cementerio de Albardón, en Ruta 40. Dos sujetos armados con un cuchillo les robaron sus pertenencias, pero la rápida intervención policial permitió la detención de los sospechosos.