Turista rumano y su pareja turca fueron asaltados mientras acampaban

Una pareja de turistas, de Rumania y Turquía, fue víctima de un violento asalto mientras acampaban en una arboleda frente al Cementerio de Albardón, en Ruta 40. Dos sujetos armados con un cuchillo les robaron sus pertenencias, pero la rápida intervención policial permitió la detención de los sospechosos.

El hecho ocurrió durante la noche del 15 de agosto, cuando una pareja de excursionistas extranjeros, uno de Rumania y otra de Turquía, realizaba actividades al aire libre en la provincia de San Juan. Mientras acampaban frente al Cementerio de Albardón, sobre Ruta 40, fueron sorprendidos por dos individuos armados con un cuchillo, quienes les sustrajeron una mochila con efectos personales y un celular Samsung.

Tras el robo, los turistas solicitaron ayuda a un transeúnte, quien inmediatamente dio aviso al 911. Personal de la Comisaría 18° se acercó al lugar y entrevistó a los damnificados con la asistencia de un intérprete policial, dada la barrera del idioma.

Los efectivos realizaron un operativo de búsqueda que los llevó a un descampado al oeste de Ruta 40, por calle Franchini, donde hallaron a dos hombres trasladando los objetos sustraídos. Los acusados fueron identificados como “el Quico” Poblete, de Campo Afuera, y otro hombre de apellido Santiago, oriundo de Caucete, ambos con antecedentes policiales.

La UFI de delitos contra la propiedad intervino en el caso y, mediante orden del Juez de Garantía, se dispuso la detención de los imputados en la Comisaría 18° de Albardón.

El rápido accionar policial permitió recuperar los efectos robados y garantizar la seguridad de los turistas, que pudieron continuar con la denuncia y quedar fuera de peligro.

