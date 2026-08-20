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Tres delincuentes se llevaron hasta las bebidas de un minimarket en Rawson

Al menos tres delincuentes ingresaron a un comercio de Rawson durante la madrugada y sustrajeron máquinas, mercadería, cigarrillos y bebidas alcohólicas. La secuencia quedó registrada por el sistema de seguridad.

Un minimarket ubicado en inmediaciones de Las Vicentinas y Chaco, en Villa Krause, fue blanco de un robo durante la madrugada del miércoles. Al menos tres hombres ingresaron al comercio y permanecieron algunos minutos en el interior, mientras retiraban distintos elementos y productos.

El hecho ocurrió cerca de las 4, según los registros de las cámaras de seguridad. El propietario del negocio no se encontraba en la provincia cuando ocurrió el robo y, al tomar conocimiento de lo sucedido, se realizó la denuncia correspondiente.

Se llevaron máquinas y buena parte de la mercadería

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De acuerdo con la información aportada en la denuncia, los delincuentes se llevaron una cortadora de fiambre nueva y dos balanzas, además de distintos productos que estaban destinados a la venta.

Entre la mercadería sustraída figuran fiambres, artículos de limpieza y cigarrillos, estos últimos adquiridos por el comercio apenas un día antes del robo. También cargaron con todas las botellas de bebidas alcohólicas que había en el minimarket.

La cantidad y variedad de elementos sustraídos llamó la atención de los investigadores, ya que los autores no se limitaron a llevarse objetos de valor, sino que también retiraron una importante cantidad de mercadería.

La secuencia tuvo otro capítulo. Después de retirar parte de los elementos, los delincuentes regresaron al local y rompieron las cámaras de seguridad.

El objetivo habría sido evitar que quedaran registrados sus movimientos o dificultar una posterior identificación. Sin embargo, parte de la maniobra quedó grabada y esas imágenes serán analizadas como parte de la investigación.

Los registros podrían aportar información sobre la cantidad de personas que participaron, sus características y la forma en que ingresaron y escaparon del comercio. Tras la denuncia, comenzaron las actuaciones para reconstruir el hecho y determinar quiénes estuvieron detrás del robo.

Por el momento, no trascendieron detenciones vinculadas al caso. La investigación se concentra en las imágenes obtenidas y en otros elementos que puedan permitir avanzar sobre la identidad de los sospechosos.

El robo generó preocupación entre los comerciantes de la zona, particularmente por la modalidad utilizada y por el hecho de que los delincuentes regresaran al negocio después del primer ingreso para destruir parte de la evidencia.

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