Tres delincuentes se llevaron hasta las bebidas de un minimarket en Rawson

De acuerdo con la información aportada en la denuncia, los delincuentes se llevaron una cortadora de fiambre nueva y dos balanzas, además de distintos productos que estaban destinados a la venta.

Entre la mercadería sustraída figuran fiambres, artículos de limpieza y cigarrillos, estos últimos adquiridos por el comercio apenas un día antes del robo. También cargaron con todas las botellas de bebidas alcohólicas que había en el minimarket.

La cantidad y variedad de elementos sustraídos llamó la atención de los investigadores, ya que los autores no se limitaron a llevarse objetos de valor, sino que también retiraron una importante cantidad de mercadería.

La secuencia tuvo otro capítulo. Después de retirar parte de los elementos, los delincuentes regresaron al local y rompieron las cámaras de seguridad.

El objetivo habría sido evitar que quedaran registrados sus movimientos o dificultar una posterior identificación. Sin embargo, parte de la maniobra quedó grabada y esas imágenes serán analizadas como parte de la investigación.

Los registros podrían aportar información sobre la cantidad de personas que participaron, sus características y la forma en que ingresaron y escaparon del comercio. Tras la denuncia, comenzaron las actuaciones para reconstruir el hecho y determinar quiénes estuvieron detrás del robo.

Por el momento, no trascendieron detenciones vinculadas al caso. La investigación se concentra en las imágenes obtenidas y en otros elementos que puedan permitir avanzar sobre la identidad de los sospechosos.

El robo generó preocupación entre los comerciantes de la zona, particularmente por la modalidad utilizada y por el hecho de que los delincuentes regresaran al negocio después del primer ingreso para destruir parte de la evidencia.