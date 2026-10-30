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Cocaína fraccionada, balanzas y dinero en efectivo en un operativo antidrogas

La Policía Federal allanó una vivienda de La Rioja Chica, en Concepción. Secuestró más de 100 dosis de cocaína, balanzas y dinero. Un hombre y una mujer quedaron detenidos.

Una investigación por presunta venta de drogas al menudeo terminó con un allanamiento, el secuestro de más de 100 dosis de cocaína y dos personas detenidas en Capital.

El procedimiento fue realizado durante la tarde del viernes por la Policía Federal Argentina en una vivienda de la zona de La Rioja Chica, en Concepción.

El operativo se concretó en las inmediaciones de las calles Julio Roca y Cereseto. Pasadas las 19, los efectivos ingresaron al domicilio y encontraron a un hombre y una mujer, quienes quedaron detenidos en el marco de la causa.

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Durante el registro, los investigadores encontraron más de 100 dosis de cocaína ya fraccionadas y acondicionadas, presuntamente listas para su comercialización.

También secuestraron balanzas y distintos elementos que habrían sido utilizados para pesar y preparar las sustancias.

A esos elementos se sumó dinero en efectivo, que fue incorporado a la investigación. La cantidad de droga fraccionada y la presencia de instrumentos para su manipulación son parte de los indicios que se analizarán para determinar si la vivienda funcionaba como un punto de venta.

La causa quedó en manos de la Justicia Federal y se investiga bajo la Ley Nacional 23.737, que contempla los delitos vinculados con estupefacientes. Los dos detenidos quedaron a disposición de las autoridades judiciales, que deberán determinar sus responsabilidades y avanzar con las medidas correspondientes.

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