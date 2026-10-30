Cocaína fraccionada, balanzas y dinero en efectivo en un operativo antidrogas

Durante el registro, los investigadores encontraron más de 100 dosis de cocaína ya fraccionadas y acondicionadas, presuntamente listas para su comercialización.

También secuestraron balanzas y distintos elementos que habrían sido utilizados para pesar y preparar las sustancias.

A esos elementos se sumó dinero en efectivo, que fue incorporado a la investigación. La cantidad de droga fraccionada y la presencia de instrumentos para su manipulación son parte de los indicios que se analizarán para determinar si la vivienda funcionaba como un punto de venta.

La causa quedó en manos de la Justicia Federal y se investiga bajo la Ley Nacional 23.737, que contempla los delitos vinculados con estupefacientes. Los dos detenidos quedaron a disposición de las autoridades judiciales, que deberán determinar sus responsabilidades y avanzar con las medidas correspondientes.