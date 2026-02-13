Sobreseyeron a la enfermera acusada de realizar certificados médicos truchos
Ana Riveros fue detenida en noviembre por una receta médica apócrifa. La investigación determinó que otra mujer falsificó el documento y la Justicia dictó su sobreseimiento total.
La causa que había puesto bajo sospecha a una enfermera del Hospital Marcial Quiroga dio un giro determinante. Ana Riveros, quien había sido detenida e imputada por presunta falsificación de documento privado, fue finalmente sobreseída en forma total y definitiva tras comprobarse que no tuvo participación en el hecho.
Riveros había sido aprehendida el 6 de noviembre del año pasado, luego de un allanamiento en su domicilio del barrio Natania XV. Al día siguiente, el Ministerio Público Fiscal la acusó formalmente bajo la hipótesis de que había adulterado una receta médica para facilitar una licencia laboral a un tercero.
La maniobra salió a la luz cuando un auditor del Ministerio de Salud detectó irregularidades en el certificado y dio aviso a la médica cuya firma y sello habían sido utilizados sin autorización. La profesional afectada, de apellido Chávez y con funciones en la Guardia del hospital de Rivadavia, radicó la denuncia correspondiente.
En ese contexto inicial, la investigación de la UFI Genérica apuntó hacia Riveros. Según trascendió, pudo haber pesado en esa línea investigativa un antecedente previo de suspensión de juicio a prueba que registraba la enfermera por otro hecho.
El giro en la causa
Con el avance de la pesquisa, la causa tomó otro rumbo. La mujer que había presentado el certificado falso, identificada como Johana Ramírez Rodríguez, reconoció ser la autora de la maniobra.
De acuerdo a su declaración, encontró un recetario en blanco dentro del hospital y, aprovechando su experiencia en internaciones domiciliarias, confeccionó el documento para justificar inasistencias laborales.
Tras esa confesión, Ramírez Rodríguez fue imputada por falsificación de documento y uso de certificado falso, mientras que la fiscalía solicitó el sobreseimiento de Riveros, quien estuvo asistida por los abogados Rodrigo Aguirre e Ivana Salas.
Aunque la Justicia acreditó su inocencia, desde el entorno de Riveros señalaron que fue dada de baja del hospital en enero de este año. La resolución judicial despeja su situación penal, pero deja abierto el interrogante sobre su situación laboral tras haber sido imputada erróneamente en una causa que, finalmente, tuvo otra responsable.