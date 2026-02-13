Sobreseyeron a la enfermera acusada de realizar certificados médicos truchos

En ese contexto inicial, la investigación de la UFI Genérica apuntó hacia Riveros. Según trascendió, pudo haber pesado en esa línea investigativa un antecedente previo de suspensión de juicio a prueba que registraba la enfermera por otro hecho.

El giro en la causa

Con el avance de la pesquisa, la causa tomó otro rumbo. La mujer que había presentado el certificado falso, identificada como Johana Ramírez Rodríguez, reconoció ser la autora de la maniobra.

De acuerdo a su declaración, encontró un recetario en blanco dentro del hospital y, aprovechando su experiencia en internaciones domiciliarias, confeccionó el documento para justificar inasistencias laborales.

Tras esa confesión, Ramírez Rodríguez fue imputada por falsificación de documento y uso de certificado falso, mientras que la fiscalía solicitó el sobreseimiento de Riveros, quien estuvo asistida por los abogados Rodrigo Aguirre e Ivana Salas.

Aunque la Justicia acreditó su inocencia, desde el entorno de Riveros señalaron que fue dada de baja del hospital en enero de este año. La resolución judicial despeja su situación penal, pero deja abierto el interrogante sobre su situación laboral tras haber sido imputada erróneamente en una causa que, finalmente, tuvo otra responsable.