Minería se suma al diseño de proyectos logísticos junto al CFI

El objetivo principal es identificar los desafíos y oportunidades logísticas que enfrenta la minería en cada territorio. A partir de un análisis de la oferta de transporte y la demanda de los sectores productivos, se elaborarán proyectos estratégicos orientados a mejorar la infraestructura y los servicios logísticos del sector minero.

De las reuniones y propuestas participaron, por parte del Ministerio de Minería de San Juan: Guillermo Olguín, secretario de Desarrollo Minero Sustentable y referente local del programa ante el CFI; Roberto Moreno, secretario de Gestión Ambiental y Control Minero; y Natalia Marchese, presidenta del Instituto Provincial de Exploraciones y Explotaciones Mineras (IPEEM).