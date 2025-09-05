San Juan forma parte activa de la Estrategia Logística Minera, una iniciativa desarrollada por el Consejo Federal de Inversiones (CFI) en conjunto con las provincias con actividad minera. Esta línea de trabajo se enmarca en la Estrategia Federal Logística, que desde hace más de tres años busca fortalecer la competitividad de los sectores productivos mediante soluciones logísticas integradas.
Minería se suma al diseño de proyectos logísticos junto al CFI
Se trata de la elaboración de una estrategia logística que permita identificar desafíos y oportunidades para mejorar la eficiencia del transporte vinculado a la minería.