Minería se suma al diseño de proyectos logísticos junto al CFI

Se trata de la elaboración de una estrategia logística que permita identificar desafíos y oportunidades para mejorar la eficiencia del transporte vinculado a la minería.

San Juan forma parte activa de la Estrategia Logística Minera, una iniciativa desarrollada por el Consejo Federal de Inversiones (CFI) en conjunto con las provincias con actividad minera. Esta línea de trabajo se enmarca en la Estrategia Federal Logística, que desde hace más de tres años busca fortalecer la competitividad de los sectores productivos mediante soluciones logísticas integradas.

El objetivo principal es identificar los desafíos y oportunidades logísticas que enfrenta la minería en cada territorio. A partir de un análisis de la oferta de transporte y la demanda de los sectores productivos, se elaborarán proyectos estratégicos orientados a mejorar la infraestructura y los servicios logísticos del sector minero.

De las reuniones y propuestas participaron, por parte del Ministerio de Minería de San Juan: Guillermo Olguín, secretario de Desarrollo Minero Sustentable y referente local del programa ante el CFI; Roberto Moreno, secretario de Gestión Ambiental y Control Minero; y Natalia Marchese, presidenta del Instituto Provincial de Exploraciones y Explotaciones Mineras (IPEEM).

En representación del CFI estuvieron presentes: Tomás Gulias, Rodolfo Fiadone, Ángel Toledo, Guillermo Bormioli y Claudio Trinca. También participó Agustina Amodey, subdirectora Unidad de Enlace CFI SAN Juan.

Los proyectos que surjan de esta estrategia serán presentados ante organismos multilaterales de crédito hacia finales de este año, con el objetivo de atraer financiamiento para su ejecución. Además, se trabaja en la conformación de una cartera federal de iniciativas que será presentada en la exposición internacional PDAC 2026, uno de los principales eventos globales para la promoción de inversiones mineras.

