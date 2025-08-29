Un intento de robo terminó con dos detenidos en la madrugada de este viernes en Villa Guzmán, Rawson, cuando la Policía sorprendió a un joven de 18 años y a un adolescente intentando ingresar a una panadería propiedad de una mujer de 90 años.
Joven y un menor, detenidos tras intentar robar en panadería de su propia tía
El hecho ocurrió en la madrugada de este viernes en Villa Guzmán. Los sospechosos fueron sorprendidos cuando intentaban ingresar al local; en la huida descartaron una mochila con un arma casera.