"
San Juan 8
San Juan 8 San Juan 8
San Juan 8
La Red SJ en vivo
Canal 8 en Vivo
San Juan 8 > Policiales > joven

Joven y un menor, detenidos tras intentar robar en panadería de su propia tía

El hecho ocurrió en la madrugada de este viernes en Villa Guzmán. Los sospechosos fueron sorprendidos cuando intentaban ingresar al local; en la huida descartaron una mochila con un arma casera.

Un intento de robo terminó con dos detenidos en la madrugada de este viernes en Villa Guzmán, Rawson, cuando la Policía sorprendió a un joven de 18 años y a un adolescente intentando ingresar a una panadería propiedad de una mujer de 90 años.

El hecho se registró en calle Cenobia Bustos, luego de un llamado anónimo al 911 que alertó sobre la presencia de tres personas forzando el ingreso al local.

Al llegar al lugar, efectivos de Comisaría 6ta. observaron a dos de los sospechosos, quienes emprendieron la fuga a pie. Durante la persecución, uno de ellos arrojó una mochila que más tarde fue secuestrada: en su interior hallaron una tumbera, un arma de fabricación casera.

Te puede interesar...

Pocas cuadras después, los uniformados lograron detener a los fugitivos, identificados como Lautaro Acevedo (18) y un menor de edad, cuya identidad se reserva por cuestiones legales.

La dueña de la vivienda donde funciona la panadería manifestó a la Policía que Acevedo es su sobrino y que reside con ella.

El joven fue trasladado a sede policial y quedó a disposición de la Justicia, mientras que el adolescente fue derivado al Fuero Penal de Menores.

Temas

Te puede interesar