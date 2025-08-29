Joven y un menor, detenidos tras intentar robar en panadería de su propia tía

El hecho se registró en calle Cenobia Bustos, luego de un llamado anónimo al 911 que alertó sobre la presencia de tres personas forzando el ingreso al local.

Al llegar al lugar, efectivos de Comisaría 6ta. observaron a dos de los sospechosos, quienes emprendieron la fuga a pie. Durante la persecución, uno de ellos arrojó una mochila que más tarde fue secuestrada: en su interior hallaron una tumbera, un arma de fabricación casera.