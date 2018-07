/// Por María Eugenia Vega

Ninguna de las tres cosas que quiso acreditar Nahir Galarza, cuando fue imputada por el crimen de Fernando Pastorizzo, se cumplió. Ni que era víctima de violencia de género, ni que fue un accidente el disparo, ni que sólo se encontraban para tener relaciones esporádicas fue verídico para el jurado de Gualeguaychú integrado por Mauricio Derudi, Arturo Exequiel Dumón y Alicia Vivianque dictó sentencia este martes. En este marco, le dictaron la prisión perpetua por homicidio doblemente agravado y, de esta manera, convirtieron a Nahir en la mujer más joven de la historia en recibir la pena máxima.

















El jurado finalmente acreditó que la joven mantuvo una relación amorosa con Pastorizzo durante 4 años, por lo que se cayó su versión. También se pudo determinar que no se trató de un accidente sino que hubo un primer disparo a traición por la espalda que hizo caer a Fernando de la moto. Nahir estaba sentada, en ese momento en el asiento trasero y le disparó prácticamente sobre la ropa con una pistola reglamentaria 9mm de su padre. Por último, se le indilgó la alevosía por el último disparo que fue de frente a 20 centímetros del cuerpo de la víctima, lo que terminó con su vida.













Por las últimas informaciones que trascendieron, hubo un testimonio que apareció a último momento y que complicó a Nahir. Fue un remisero que pasó por el callejón donde se produjo el homicidio, quien escuchó la segunda detonación a metros de la escena del crimen. El hombre vi a un chico tirado a la vera del camino con una moto al lado y una persona (no terminó sexo) que lo acompañaba. Como iba con un pasaje, no se detuvo, pensando que había sido un accidente; pero metros más tarde, cuando dejó a la mujer que llevaba en su auto, se acercó a la escena y vio a Fernando solo. El joven estaba muerto, por más que él intentó ayudarlo y fue, precisamente, quien llamó al 911 no pudo hacer nada. En el juicio que duró 3 semanas se contempló éste y otros testimonios que mantuvieron en vilo a la opinión pública, ya que despertaron el interés de la prensa nacional, por la importancia que revistió.

















Luego de la lectura de la sentencia, acompañada de un resumen de los fundamentos, que serán revelados finalmente el 25 de julio, la hermana de Fernando Pastorizzo dijo: "La Justicia habló. Mi hermano no era ni drogadicto ni golpeador. Estamos conformes con la sentencia". A esta declaración se le sumó la palabra del padre de Fernando quien admitió: "Quizás mi hijo esperaba un beso, no un tiro". Ahora, la joven quedará presa en la comisaría de la Mujer de Entre Ríos como continuidad de la prisión preventiva hasta que la Justicia disponga su traslado a la Penitenciaría de esa provincia.