Se robó una bebé recién nacida haciéndose pasar por enfermera

Según indicaron fuentes policiales, la sospechosa ingresó al hospital simulando ser enfermera y se dirigió a la habitación 107 donde se encontraba Nicole Sandaval, de 26 años y madre de Aylin. En ese momento, la falsa enfermera le dijo que tenía que llevarse a la menor para hacerle un estudio y luego desapareció.

Aylin, la bebé robada

Ahora, en la puerta del centro médico, los familiares de Aylin reclaman respuestas a las autoridades y se viven momentos de tensión. Algunos de los allegados violentaron la puerta del hospital y personal policial se acercó al lugar para tranquilizar la situación. Mientras tanto, los detectives del caso buscan intensamente a Aylin.

“A mí no me dejaron entrar a verla ayer cuando nació y ahora me dicen que se la robaron”, dijo Luisa la abuela de la pequeña al canal de noticias TN. Incluso, relató que la mujer que se la llevó tuvo tiempo de vestirse como enfermera, llevarse a la pequeña, cambiarse de nuevo y salir por la puerta principal del hospital.

Y siguió: “Está todo arreglado con alguien de adentro, no puede ser que haya hecho todo lo que hizo cuando a mi no me dejaron ni pasar siendo la abuela”.