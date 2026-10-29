Detuvieron a dos hermanos por tenencia ilegal de armas

El procedimiento se llevó a cabo durante la mañana en una vivienda del barrio Héroes de Belgrano, donde los investigadores detuvieron a Moreno Sarmiento, de 20 años, y a otro hombre de apellido Moreno, de 25 años.

Durante el allanamiento, los efectivos secuestraron un revólver calibre 22 marca Bagual y 49 cartuchos del mismo calibre, elementos que quedaron incorporados a la investigación judicial.