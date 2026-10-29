Dos hermanos, de 20 y 25 años, fueron detenidos durante una serie de allanamientos realizados por personal de la Brigada de Investigaciones de la División UFI Genérica, en el marco de una causa por tenencia ilegal de arma de fuego en Santa Lucía.
Detuvieron a dos hermanos por tenencia ilegal de armas
Durante el allanamiento, realizado en Santa Lucía, los efectivos secuestraron un revólver calibre 22 marca Bagual y 49 cartuchos del mismo calibre, elementos que quedaron incorporados a la investigación judicial.