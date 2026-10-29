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Detuvieron a dos hermanos por tenencia ilegal de armas

Durante el allanamiento, realizado en Santa Lucía, los efectivos secuestraron un revólver calibre 22 marca Bagual y 49 cartuchos del mismo calibre, elementos que quedaron incorporados a la investigación judicial.

Dos hermanos, de 20 y 25 años, fueron detenidos durante una serie de allanamientos realizados por personal de la Brigada de Investigaciones de la División UFI Genérica, en el marco de una causa por tenencia ilegal de arma de fuego en Santa Lucía.

El procedimiento se llevó a cabo durante la mañana en una vivienda del barrio Héroes de Belgrano, donde los investigadores detuvieron a Moreno Sarmiento, de 20 años, y a otro hombre de apellido Moreno, de 25 años.

Durante el allanamiento, los efectivos secuestraron un revólver calibre 22 marca Bagual y 49 cartuchos del mismo calibre, elementos que quedaron incorporados a la investigación judicial.

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Tras el operativo, ambos detenidos fueron trasladados a la Subcomisaría Santa Lucía Este junto con el material secuestrado.

Los hermanos permanecen a disposición de la Justicia, a la espera de la audiencia de formalización, en la que se avanzará con las actuaciones correspondientes en la causa.

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