Se hacía pasar por policía armado, fue a juicio y terminó beneficiado con probation

Los efectivos observaron a un hombre a bordo de una motocicleta Motomel Blitz 110cc, estacionado en actitud sospechosa. A simple vista, su vestimenta oscura y los elementos que portaba imitaban a los utilizados por la fuerza policial, lo que motivó la intervención inmediata.

image

Al proceder a identificarlo, los uniformados advirtieron que la indumentaria no correspondía a la Policía de San Juan. El sujeto se mostró nervioso y no logró justificar ni su apariencia ni los elementos que llevaba consigo.

Arma, pistolera y traslado a la comisaría

Ante la situación, el hombre fue trasladado a la Comisaría 8ª, donde se constató que portaba una pistolera tipo muslera con un arma de apariencia similar a la reglamentaria. Todos estos elementos fueron secuestrados y quedaron incorporados como prueba en la causa.

image

El individuo fue identificado como Ezequiel David Videla, quien quedó a disposición de la Justicia por el delito de usurpación de autoridad, una figura que implica hacerse pasar por funcionario público sin serlo.

El desenlace judicial

La investigación quedó en manos del fiscal Fernando Bonomo, quien impulsó la imputación correspondiente. Sin embargo, pese a la gravedad que implica simular ser un policía armado en la vía pública, la causa no avanzó a juicio oral. Tras la audiencia, la Justicia resolvió otorgarle a Videla el beneficio de la suspensión de juicio a prueba, lo que le permitió evitar una condena de prisión.

Las condiciones de la probation

Según lo dispuesto, el imputado deberá cumplir un año de probation, realizar una reparación simbólica de 30 mil pesos, que será destinada a merenderos, y llevar adelante 80 horas de tareas comunitarias durante siete meses en el Municipio de Sarmiento.

Además, se ordenó el decomiso y la destrucción de la pistolera y del arma secuestrada durante el procedimiento. La continuidad del beneficio quedará supeditada al cumplimiento estricto de todas las condiciones impuestas. En caso de incumplimiento, la causa podría reactivarse y derivar en un juicio penal.