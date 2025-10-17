A tres días de la trágica muerte de Emir Barboza, el niño de 7 años que recibió un disparo en el pecho al quedar en medio de una violenta gresca entre vecinos del barrio Valle Grande, seis de los ocho detenidos por el hecho fueron presentados este viernes ante la jueza de Garantías, Mabel Moya, en el marco de la audiencia de formalización.
Estos son los detenidos por la muerte de Emir Barboza
Alan Bazan, Carrizo Dante Emanuel, Santander Gonzalo José David, Carrizo Hernán Ariel, Guarardo Cristian Daniel y Carrizo Jonathan Javier están vinculados a la muerte del nene en el barrio Valle Grande. Este viernes, se presentó en Tribunales el octavo involucrado.