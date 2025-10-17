"
Estos son los detenidos por la muerte de Emir Barboza

Alan Bazan, Carrizo Dante Emanuel, Santander Gonzalo José David, Carrizo Hernán Ariel, Guarardo Cristian Daniel y Carrizo Jonathan Javier están vinculados a la muerte del nene en el barrio Valle Grande. Este viernes, se presentó en Tribunales el octavo involucrado.

A tres días de la trágica muerte de Emir Barboza, el niño de 7 años que recibió un disparo en el pecho al quedar en medio de una violenta gresca entre vecinos del barrio Valle Grande, seis de los ocho detenidos por el hecho fueron presentados este viernes ante la jueza de Garantías, Mabel Moya, en el marco de la audiencia de formalización.

Los imputados que comparecieron ante la Justicia son: Alan Bazán; Dante Emanuel Carrizo; Gonzalo José David Santander: Hernán Ariel Carrizo; Cristian Daniel Guarardo; Jonathan Javier Carrizo.

Aparecieron pintadas en la casa de los detenidos por el caso Emir

Cabe recordar que, del total de los implicados, uno es menor de edad y quedó a disposición de la jueza de Menores, Dra. Camus, mientras que el octavo detenido, quien se encontraba prófugo, se entregó voluntariamente este viernes en Tribunales.

Se entregó el prófugo en el caso de Emir Barboza

Las autoridades judiciales buscan determinar la responsabilidad penal de cada uno de los involucrados en este hecho que terminó con la vida de un niño de 7 años. Segun se detalló todos serán imputados por homocidio.

