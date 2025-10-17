Estos son los detenidos por la muerte de Emir Barboza

Cabe recordar que, del total de los implicados, uno es menor de edad y quedó a disposición de la jueza de Menores, Dra. Camus, mientras que el octavo detenido, quien se encontraba prófugo, se entregó voluntariamente este viernes en Tribunales.

Se entregó el prófugo en el caso de Emir Barboza

Las autoridades judiciales buscan determinar la responsabilidad penal de cada uno de los involucrados en este hecho que terminó con la vida de un niño de 7 años. Segun se detalló todos serán imputados por homocidio.