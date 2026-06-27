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Sábado frío con máxima de 15°C y viento hacia la noche

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa una jornada con cielo parcialmente nublado, sin lluvias y con un aumento de la intensidad del viento durante las últimas horas del día.

El fin de semana comenzó con temperaturas muy bajas en San Juan. De acuerdo con el pronóstico oficial del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), este sábado 27 de junio estará marcado por el frío, con una temperatura mínima de 2°C y una máxima que alcanzará los 15°C.

Durante la mañana, el cielo se presentará parcialmente nublado y el viento soplará desde el sudoeste entre 7 y 12 km/h. Hacia la tarde, las condiciones se mantendrán con nubosidad variable y los registros térmicos llegarán al valor máximo previsto para la jornada.

Hacia la noche, el viento cobrará mayor protagonismo. Según el SMN, rotará al sector sur y aumentará su intensidad, con velocidades estimadas entre 23 y 31 km/h, mientras que la temperatura descenderá hasta los 11°C.

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El organismo no prevé precipitaciones durante toda la jornada, por lo que se espera un sábado con tiempo estable, aunque frío y algo ventoso en el cierre del día.

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