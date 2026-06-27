Sábado frío con máxima de 15°C y viento hacia la noche

Durante la mañana, el cielo se presentará parcialmente nublado y el viento soplará desde el sudoeste entre 7 y 12 km/h. Hacia la tarde, las condiciones se mantendrán con nubosidad variable y los registros térmicos llegarán al valor máximo previsto para la jornada.

Hacia la noche, el viento cobrará mayor protagonismo. Según el SMN, rotará al sector sur y aumentará su intensidad, con velocidades estimadas entre 23 y 31 km/h, mientras que la temperatura descenderá hasta los 11°C.