El fin de semana comenzó con temperaturas muy bajas en San Juan. De acuerdo con el pronóstico oficial del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), este sábado 27 de junio estará marcado por el frío, con una temperatura mínima de 2°C y una máxima que alcanzará los 15°C.
Sábado frío con máxima de 15°C y viento hacia la noche
El Servicio Meteorológico Nacional anticipa una jornada con cielo parcialmente nublado, sin lluvias y con un aumento de la intensidad del viento durante las últimas horas del día.