La declaración que reabrió interrogantes en la causa por abuso en Caucete

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En las primeras horas de la investigación, una de las hipótesis apuntaba al entorno más cercano de la denunciante. En ese contexto, dos mujeres que habían compartido la salida nocturna con ella quedaron demoradas mientras la Justicia analizaba cuál había sido su participación durante esa madrugada.

Con el avance de las medidas judiciales y la incorporación de nuevos testimonios, ambas recuperaron posteriormente la libertad, aunque continúan vinculadas al expediente mientras se desarrollan distintas diligencias investigativas.

Ahora, el cambio parcial en la declaración de la joven provocó un giro importante en la pesquisa. Fuentes ligadas a la causa confirmaron que los investigadores buscan determinar el rol de un hombre mencionado recientemente por la denunciante y que, hasta el momento, no fue detenido.

La fiscalía trabaja sobre análisis de comunicaciones, testimonios y reconstrucción de recorridos para establecer qué ocurrió durante las horas previas al hecho denunciado y quiénes fueron las últimas personas que tuvieron contacto con la joven.

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Desde el ámbito judicial remarcaron que la investigación permanece abierta y que todas las hipótesis continúan bajo análisis. Además, aclararon que por el momento no existen conclusiones definitivas y que cualquier eventual responsabilidad deberá determinarse mediante pruebas incorporadas formalmente al expediente.

La causa sigue avanzando bajo estricta reserva mientras la Justicia intenta esclarecer una secuencia que, con el correr de las horas, sumó nuevas contradicciones y abrió interrogantes clave para la investigación.