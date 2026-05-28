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La declaración que reabrió interrogantes en la causa por abuso en Caucete

La joven de 20 años modificó parte de su declaración y la investigación cambió de rumbo. La Justicia ahora intenta localizar a un hombre con quien habría tenido una relación.

La investigación judicial por la denuncia de presunto abuso sexual ocurrida en Caucete atraviesa horas decisivas luego de que la denunciante modificara aspectos centrales de su relato inicial ante la Justicia. A partir de esta nueva declaración, la causa tomó otro rumbo y los investigadores comenzaron la búsqueda de un hombre que habría mantenido una relación sentimental con la joven tiempo atrás.

El expediente continúa bajo la órbita de la UFI CAVIG, fiscalía especializada en delitos contra la integridad sexual, que intenta reconstruir con precisión qué ocurrió durante la madrugada del fin de semana y cuáles fueron los movimientos previos y posteriores a la salida de un boliche de Caucete.

De acuerdo con las actuaciones judiciales, la joven de 20 años fue encontrada durante la madrugada en inmediaciones de calles Patricia Sanjuaninas y Enfermera Medina. Según la investigación, en ese lugar pidió ayuda a una mujer que dio aviso inmediato a la Policía. A partir de esa intervención comenzaron las actuaciones médicas y judiciales que derivaron en la denuncia formal por un presunto abuso sexual.

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En las primeras horas de la investigación, una de las hipótesis apuntaba al entorno más cercano de la denunciante. En ese contexto, dos mujeres que habían compartido la salida nocturna con ella quedaron demoradas mientras la Justicia analizaba cuál había sido su participación durante esa madrugada.

Con el avance de las medidas judiciales y la incorporación de nuevos testimonios, ambas recuperaron posteriormente la libertad, aunque continúan vinculadas al expediente mientras se desarrollan distintas diligencias investigativas.

Ahora, el cambio parcial en la declaración de la joven provocó un giro importante en la pesquisa. Fuentes ligadas a la causa confirmaron que los investigadores buscan determinar el rol de un hombre mencionado recientemente por la denunciante y que, hasta el momento, no fue detenido.

La fiscalía trabaja sobre análisis de comunicaciones, testimonios y reconstrucción de recorridos para establecer qué ocurrió durante las horas previas al hecho denunciado y quiénes fueron las últimas personas que tuvieron contacto con la joven.

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Desde el ámbito judicial remarcaron que la investigación permanece abierta y que todas las hipótesis continúan bajo análisis. Además, aclararon que por el momento no existen conclusiones definitivas y que cualquier eventual responsabilidad deberá determinarse mediante pruebas incorporadas formalmente al expediente.

La causa sigue avanzando bajo estricta reserva mientras la Justicia intenta esclarecer una secuencia que, con el correr de las horas, sumó nuevas contradicciones y abrió interrogantes clave para la investigación.

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