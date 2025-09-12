En una nueva audiencia judicial, la jueza de Garantías Gloria Verónica Chicón resolvió este viernes renovar por tres meses más la prisión preventiva de Eliazar Flores Condorí, el ciudadano boliviano imputado por el choque ocurrido el 15 de enero en Ruta 40, en el que murieron Carolina Sastre y Angélica Mundocorre, esposa del propio conductor.
Renovaron la prisión preventiva del conductor acusado por la doble tragedia
La Justicia extendió por tres meses más la detención de Eliazar Flores Condorí, acusado del choque que causó la muerte de Carolina Sastre y de su esposa, Angélica Mundocorre. La familia de la víctima exige un juicio oral y público.