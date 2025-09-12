"
San Juan 8 > Policiales > Prisión Preventiva

Renovaron la prisión preventiva del conductor acusado por la doble tragedia

La Justicia extendió por tres meses más la detención de Eliazar Flores Condorí, acusado del choque que causó la muerte de Carolina Sastre y de su esposa, Angélica Mundocorre. La familia de la víctima exige un juicio oral y público.

En una nueva audiencia judicial, la jueza de Garantías Gloria Verónica Chicón resolvió este viernes renovar por tres meses más la prisión preventiva de Eliazar Flores Condorí, el ciudadano boliviano imputado por el choque ocurrido el 15 de enero en Ruta 40, en el que murieron Carolina Sastre y Angélica Mundocorre, esposa del propio conductor.

El fiscal Adolfo Díaz, su par César Recio y la querella representada por Sandra Leveque habían solicitado la extensión de la medida, argumentando el peligro de fuga y la necesidad de garantizar la continuidad de la investigación. La defensa, a cargo del abogado Alejandro Castán, reclamó la libertad de su cliente o, en su defecto, la prisión domiciliaria con tobillera electrónica, planteo que fue rechazado.

Durante la audiencia, Castán denunció supuesta discriminación hacia su defendido por su nacionalidad, pero al ser interpelado por los fiscales no identificó a ningún funcionario en particular y terminó retractándose. La querella, en tanto, presentó un audio inédito en el que un testigo clave, de apellido Pastén, asegura haber recibido presiones por parte de un familiar de Flores Condorí para modificar su declaración.

La defensa del imputado pidió que el testigo fuera citado de inmediato y que se incorporaran grabaciones de cámaras del hospital donde habría ocurrido el episodio. La fiscalía, sin embargo, consideró que los argumentos se apartaban del eje de la audiencia y pidió mantener el foco en la situación procesal del acusado.

Finalmente, la jueza Chicón hizo lugar al pedido de la fiscalía y la querella, y renovó la preventiva hasta fin de año. Flores Condorí permanece detenido en el Penal de Chimbas desde enero.

Al término de la audiencia, los padres de Carolina Sastre expresaron su indignación por la falta de avances hacia el debate oral. “Nosotros lo único que buscamos es un juicio oral y público. Todos estos casos donde hay personas fallecidas deberían juzgarse así, no en un juicio abreviado”, señaló Rubén, padre de la joven. Y agregó: “Es una vergüenza que, tras ocho meses, se siga insistiendo con una propuesta que no tiene sentido”.

El caso

El 15 de enero, una Toyota Hilux conducida por Flores Condorí impactó contra un Peugeot 308 en el que viajaban Carolina Sastre (29), profesora de educación física y jugadora de básquet, junto a sus amigas Emilia Oviedo (28) y Camila Bravo (28). Sastre falleció en el acto y semanas después también murió Angélica Mundocorre, esposa del imputado.

Flores Condorí está procesado por homicidio culposo y enfrenta un pedido de la familia de la víctima para que el caso sea llevado a un juicio oral y público.

