Renovaron la prisión preventiva del conductor acusado por la doble tragedia

La defensa del imputado pidió que el testigo fuera citado de inmediato y que se incorporaran grabaciones de cámaras del hospital donde habría ocurrido el episodio. La fiscalía, sin embargo, consideró que los argumentos se apartaban del eje de la audiencia y pidió mantener el foco en la situación procesal del acusado.

Finalmente, la jueza Chicón hizo lugar al pedido de la fiscalía y la querella, y renovó la preventiva hasta fin de año. Flores Condorí permanece detenido en el Penal de Chimbas desde enero.

Al término de la audiencia, los padres de Carolina Sastre expresaron su indignación por la falta de avances hacia el debate oral. “Nosotros lo único que buscamos es un juicio oral y público. Todos estos casos donde hay personas fallecidas deberían juzgarse así, no en un juicio abreviado”, señaló Rubén, padre de la joven. Y agregó: “Es una vergüenza que, tras ocho meses, se siga insistiendo con una propuesta que no tiene sentido”.

El caso

El 15 de enero, una Toyota Hilux conducida por Flores Condorí impactó contra un Peugeot 308 en el que viajaban Carolina Sastre (29), profesora de educación física y jugadora de básquet, junto a sus amigas Emilia Oviedo (28) y Camila Bravo (28). Sastre falleció en el acto y semanas después también murió Angélica Mundocorre, esposa del imputado.

Flores Condorí está procesado por homicidio culposo y enfrenta un pedido de la familia de la víctima para que el caso sea llevado a un juicio oral y público.