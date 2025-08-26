Flores Condorí seguirá detenido: rechazaron pedidos de fianza y de domiciliaria

Un factor clave para mantenerlo detenido fue el informe de Migraciones, que documenta que Flores Condorí ingresó y salió del país en al menos 45 ocasiones por pasos no registrados, lo que, según la querella y la fiscalía, evidencia un alto riesgo de fuga hacia su país de origen.

Durante la audiencia, Flores Condorí rompió en llanto y pidió nuevamente prisión domiciliaria, alegando que sus hijos no estaban siendo cuidados adecuadamente por sus familiares. La jueza Chicón respondió que, de ser cierta esa situación, se dará intervención inmediata a la línea 102 para proteger a los menores.

El fiscal Díaz destacó que las causas que motivan la prisión preventiva no han cambiado y que el imputado posee los medios para intentar evadir la justicia, mientras que Leveque subrayó que la reiteración de pasos clandestinos hacia Bolivia refuerza la necesidad de mantener la medida.

El caso que conmocionó a San Juan comenzó en enero de 2025, cuando Carolina Sastre fue embestida en Ruta 40 por la camioneta Hilux conducida por Flores Condorí. Carolina falleció en el acto mientras viajaba junto a dos amigas rumbo a Mendoza, y días después también perdió la vida la esposa de Flores, Angélica Mundocore.