Flores Condorí seguirá detenido: rechazaron pedidos de fianza y de domiciliaria

La Justicia rechazó el pedido de prisión domiciliaria y fianza de Eliazar Flores Condorí, el conductor implicado en la doble tragedia vial en Ruta 40 que terminó con la vida de Carolina Sastre y su esposa. Seguirá detenido por peligro de fuga mientras avanza la investigación.

La audiencia se llevó a cabo en Tribunales, donde la jueza de Garantías, Gloria Verónica Chicón, desestimó los pedidos de la defensa a cargo del abogado Alejandro Castán, respaldando la postura del Ministerio Público Fiscal y de la querella representada por la defensora oficial Sandra Leveque y los fiscales Adolfo Díaz y César Recio.

El conductor boliviano había ofrecido hasta $10 millones como caución para recuperar la libertad, pero la decisión judicial fue tajante: seguirá cumpliendo prisión preventiva en el Penal de Chimbas hasta al menos el 15 de septiembre, fecha en la que vence la medida cautelar. Según anticiparon los fiscales, se solicitará la renovación de la prisión preventiva al concluir ese plazo.

Un factor clave para mantenerlo detenido fue el informe de Migraciones, que documenta que Flores Condorí ingresó y salió del país en al menos 45 ocasiones por pasos no registrados, lo que, según la querella y la fiscalía, evidencia un alto riesgo de fuga hacia su país de origen.

Durante la audiencia, Flores Condorí rompió en llanto y pidió nuevamente prisión domiciliaria, alegando que sus hijos no estaban siendo cuidados adecuadamente por sus familiares. La jueza Chicón respondió que, de ser cierta esa situación, se dará intervención inmediata a la línea 102 para proteger a los menores.

El fiscal Díaz destacó que las causas que motivan la prisión preventiva no han cambiado y que el imputado posee los medios para intentar evadir la justicia, mientras que Leveque subrayó que la reiteración de pasos clandestinos hacia Bolivia refuerza la necesidad de mantener la medida.

El caso que conmocionó a San Juan comenzó en enero de 2025, cuando Carolina Sastre fue embestida en Ruta 40 por la camioneta Hilux conducida por Flores Condorí. Carolina falleció en el acto mientras viajaba junto a dos amigas rumbo a Mendoza, y días después también perdió la vida la esposa de Flores, Angélica Mundocore.

