La Justicia de San Juan rechazó este martes 26 de agosto la solicitud de prisión domiciliaria y el pago de fianza por $10 millones presentada por Eliazar Flores Condorí, el conductor imputado por la doble tragedia vial ocurrida en Ruta 40 que se cobró la vida de Carolina Sastre y de su esposa, Angélica Mundocore.
Flores Condorí seguirá detenido: rechazaron pedidos de fianza y de domiciliaria
La Justicia rechazó el pedido de prisión domiciliaria y fianza de Eliazar Flores Condorí, el conductor implicado en la doble tragedia vial en Ruta 40 que terminó con la vida de Carolina Sastre y su esposa. Seguirá detenido por peligro de fuga mientras avanza la investigación.