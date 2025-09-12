Habrá capacitación gratuita en ceremonial escolar para docentes y directivos

El evento será posible gracias al apoyo de la Cámara de Diputados y del Gobierno de San Juan, lo que garantiza la gratuidad y permite ampliar la convocatoria. Las inscripciones previas son obligatorias para quienes deseen participar.

La propuesta representa una oportunidad para que los equipos educativos adquieran herramientas y conocimientos que permitan organizar actos escolares con mayor formalidad, orden y protocolo, fortaleciendo así la cultura institucional en las escuelas de la provincia.

Además, el Ministerio de Educación informa que, ante el aumento de la demanda de trámites, la Oficina de Registro y Legalización de Títulos amplió su horario de atención. Desde el lunes 15 de septiembre, la atención al público será de 7:30 a 12:30 y de 13:00 a 17:30, con el objetivo de ofrecer un servicio más amplio y accesible. Para solicitar turnos online, los interesados deben ingresar a turnos.sanjuan.gob.ar.