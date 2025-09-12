"
Habrá capacitación gratuita en ceremonial escolar para docentes y directivos

San Juan ofrecerá una capacitación gratuita en ceremonial escolar para docentes y directivos, con aval del Ministerio de Educación y puntaje docente.

La Asociación de Ceremonial y Protocolo (ASCER) realizará en San Juan una capacitación gratuita en ceremonial escolar, dirigida a docentes, directivos y a todas las personas que participan en la organización de actos educativos. La actividad se desarrollará el próximo 17 de septiembre en el Teatro Sarmiento y cuenta con el aval del Ministerio de Educación de la provincia, lo que permitirá que el curso sume puntaje docente.

“Queríamos invitar a todos los docentes, directivos y quienes forman parte de los actos escolares. Se trata de un seminario de ceremonial escolar en el que disertará el profesor Aníbal Gotelli, referente a nivel nacional”, destacó Rocío Rubiño, presidenta de ASCER.

La capacitación surge como respuesta a un pedido de los educadores sanjuaninos, quienes manifestaron su interés en profesionalizar y mejorar la organización de los actos escolares. “Es la segunda parte de un seminario que comenzó con conceptos generales de ceremonial, y ahora se focaliza en las normativas y prácticas específicas para la escuela”, agregó Rubiño.

El evento será posible gracias al apoyo de la Cámara de Diputados y del Gobierno de San Juan, lo que garantiza la gratuidad y permite ampliar la convocatoria. Las inscripciones previas son obligatorias para quienes deseen participar.

La propuesta representa una oportunidad para que los equipos educativos adquieran herramientas y conocimientos que permitan organizar actos escolares con mayor formalidad, orden y protocolo, fortaleciendo así la cultura institucional en las escuelas de la provincia.

Además, el Ministerio de Educación informa que, ante el aumento de la demanda de trámites, la Oficina de Registro y Legalización de Títulos amplió su horario de atención. Desde el lunes 15 de septiembre, la atención al público será de 7:30 a 12:30 y de 13:00 a 17:30, con el objetivo de ofrecer un servicio más amplio y accesible. Para solicitar turnos online, los interesados deben ingresar a turnos.sanjuan.gob.ar.

