La Asociación de Ceremonial y Protocolo (ASCER) realizará en San Juan una capacitación gratuita en ceremonial escolar, dirigida a docentes, directivos y a todas las personas que participan en la organización de actos educativos. La actividad se desarrollará el próximo 17 de septiembre en el Teatro Sarmiento y cuenta con el aval del Ministerio de Educación de la provincia, lo que permitirá que el curso sume puntaje docente.
Habrá capacitación gratuita en ceremonial escolar para docentes y directivos
