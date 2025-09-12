Una amenaza de bomba activó el protocolo en el Servicio Penitenciario

La investigación está a cargo de la fiscal Daniela Pringles, y los efectivos policiales realizan una requisa sectorizada, sin evacuar a los cerca de 1.800 internos que permanecen en el establecimiento.

Hasta el momento, se confirmó que el número desde el cual se realizó el llamado correspondería a un teléfono registrado en San Juan, y se trabaja en su geolocalización para dar con el responsable.