La ola de amenazas de bomba que sacude a San Juan sumó este viernes un nuevo episodio en el Instituto Penal de Chimbas. Según se informó, un llamado al 911 advirtió sobre un posible artefacto explosivo. En la comunicación se puede escuchar claramente una voz masculina, lo que permitió activar de inmediato el protocolo de seguridad en el penal.
Una amenaza de bomba activó el protocolo en el Servicio Penitenciario
Un llamado al 911 encendió las alarmas este viernes en el Servicio Penitenciario de Chimbas. No se evacuarán a los internos, pero se realiza una requisa sectorizada mientras se investiga la procedencia de la amenaza.