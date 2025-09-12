"
San Juan 8
San Juan 8 San Juan 8
San Juan 8
La Red SJ en vivo
Canal 8 en Vivo
San Juan 8 > Policiales > BOMBA

Una amenaza de bomba activó el protocolo en el Servicio Penitenciario

Un llamado al 911 encendió las alarmas este viernes en el Servicio Penitenciario de Chimbas. No se evacuarán a los internos, pero se realiza una requisa sectorizada mientras se investiga la procedencia de la amenaza.

La ola de amenazas de bomba que sacude a San Juan sumó este viernes un nuevo episodio en el Instituto Penal de Chimbas. Según se informó, un llamado al 911 advirtió sobre un posible artefacto explosivo. En la comunicación se puede escuchar claramente una voz masculina, lo que permitió activar de inmediato el protocolo de seguridad en el penal.

La investigación está a cargo de la fiscal Daniela Pringles, y los efectivos policiales realizan una requisa sectorizada, sin evacuar a los cerca de 1.800 internos que permanecen en el establecimiento.

Hasta el momento, se confirmó que el número desde el cual se realizó el llamado correspondería a un teléfono registrado en San Juan, y se trabaja en su geolocalización para dar con el responsable.

Te puede interesar...

El operativo busca garantizar la seguridad dentro del penal mientras se desarrolla la inspección y se recopilan todos los elementos que permitan esclarecer el origen de la amenaza, en medio de una jornada marcada por la preocupación tras los anteriores llamados en escuelas, edificios públicos y el Centro Cívico.

Se esperan novedades en las próximas horas sobre los resultados de la requisa y los avances en la investigación del caso.

Temas

Te puede interesar