Un siniestro vial se produjo este viernes alrededor de las 13.30 en la Ruta 279, a 300 metros antes de llegar a la calle 25 de Mayo, en Sarmiento. Según informó la Comisaría 32°, el hecho involucró a una motocicleta y a una peatón, resultando ambos protagonistas trasladados al Hospital Rawson.
Choque en Sarmiento: motociclista y peatón hospitalizados tras brutal impacto
Un accidente dejó heridas a una motociclista y a una peatón, tras un choque en la Ruta 279. Ambas fueron trasladadas al Hospital Rawson para recibir atención médica mientras la Policía y la Justicia investigan las circunstancias del hecho.