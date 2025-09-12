"
Choque en Sarmiento: motociclista y peatón hospitalizados tras brutal impacto

Un accidente dejó heridas a una motociclista y a una peatón, tras un choque en la Ruta 279. Ambas fueron trasladadas al Hospital Rawson para recibir atención médica mientras la Policía y la Justicia investigan las circunstancias del hecho.

Un siniestro vial se produjo este viernes alrededor de las 13.30 en la Ruta 279, a 300 metros antes de llegar a la calle 25 de Mayo, en Sarmiento. Según informó la Comisaría 32°, el hecho involucró a una motocicleta y a una peatón, resultando ambos protagonistas trasladados al Hospital Rawson.

La conductora de la moto, Beatriz Castro Correa, de 64 años, circulaba a bordo de una Zanella 150 cc, dominio A006GPA, cuando, entre las calles 24 y 25, una peatón, identificada como Jessica Carrizo, de 30 años, se atravesó de manera inesperada intentando cruzar la ruta. Producto del impacto, ambas sufrieron lesiones que aún se encuentran en estudio.

image

El primer intervencionista policial, el Oficial Ayudante Marido Camargo, confirmó que las partes fueron trasladadas de manera inmediata para recibir atención médica. La investigación del hecho quedó bajo la supervisión del Fiscal Adolfo Díaz y el Ayudante Fiscal César Recio, quienes determinarán las circunstancias exactas del accidente.

Las autoridades recomiendan extremar la precaución al transitar por rutas y calles de Sarmiento, respetando las normas de tránsito y la velocidad máxima permitida, para evitar hechos similares.

