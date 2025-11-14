Red de ciberabuso infantil: intervención sanjuanina en un operativo nacional

En San Juan, la intervención estuvo a cargo de la UFI de Delitos Informáticos y Estafas, conducida por el fiscal Eduardo Gallastegui, que trabajó con las fuerzas de apoyo, en el marco de la investigación nacional. Si bien no se detallaron públicamente los resultados locales, la provincia formó parte del bloque de jurisdicciones en las que se secuestraron dispositivos digitales y se activaron protocolos de protección infantil en domicilios con menores convivientes.

A nivel nacional, los allanamientos permitieron la detención de un hombre de 54 años en Misiones y el secuestro de una gran cantidad de dispositivos: cuatro notebooks, tres computadoras de escritorio, ocho tablets, 26 celulares y 18 equipos electrónicos adicionales, además de 15 unidades de almacenamiento y un elemento no digital. Los equipos especializados ya trabajan en el triage forense de parte del material incautado.

El despliegue también incluyó situaciones de extrema sensibilidad. En siete de los domicilios allanados convivían niños o adolescentes, por lo que se activaron de inmediato los protocolos de resguardo y asistencia. Las unidades de protección infantil de cada provincia intervinieron para garantizar la seguridad y el acompañamiento de las personas menores de edad presentes.

Uno de los procedimientos más complejos se desarrolló en Chaco, en la localidad de Machagai, con participación del Departamento de Investigaciones Interior, la División Investigaciones de Presidencia Roque Sáenz Peña, la División Investigaciones de Villa Ángela, el apoyo del Ayudante Fiscal Marcela Gigena y la Unidad de Protección Infantil de la zona. La causa quedó en manos de la Fiscalía de Investigaciones N.º 1, a cargo de la Dra. Gisela Mariana Oñuk.

El operativo también tuvo repercusión pública por el allanamiento en el complejo donde reside el jugador Cristian Tarragona, en Santa Fe, aunque el procedimiento apuntaba a un familiar y no al futbolista.

Para los investigadores, la magnitud del trabajo coordinado marca un hito. La Operación Escudo Infantil no solo logró la detención de un sospechoso y el secuestro de decenas de dispositivos, sino que expuso la dimensión federal de las redes de distribución de material de abuso infantil. Las autoridades destacaron que el avance de estos casos depende cada vez más de la articulación entre fiscalías especializadas, áreas de ciberdelito y organismos internacionales capaces de detectar patrones de circulación de contenido ilícito.