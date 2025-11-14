Un operativo policial realizado en la mañana de este viernes en Caucete terminó con la detención de un sospechoso y el secuestro de sustancias prohibidas. El allanamiento se llevó a cabo en una vivienda del Barrio Pie de Palo, donde intervino personal de la Comisaría 37° y la División Drogas Ilegales (D.D.I.).
Incautan cocaína, marihuana y un posnet en una vivienda del barrio Pie de Palo
La Policía de la Comisaría 37° detuvo a un hombre de 37 años y secuestró drogas, una balanza de precisión y un posnet. El caso quedó en manos de la Justicia Federal.