Incautan cocaína, marihuana y un posnet en una vivienda del barrio Pie de Palo

La Policía de la Comisaría 37° detuvo a un hombre de 37 años y secuestró drogas, una balanza de precisión y un posnet. El caso quedó en manos de la Justicia Federal.

Un operativo policial realizado en la mañana de este viernes en Caucete terminó con la detención de un sospechoso y el secuestro de sustancias prohibidas. El allanamiento se llevó a cabo en una vivienda del Barrio Pie de Palo, donde intervino personal de la Comisaría 37° y la División Drogas Ilegales (D.D.I.).

El procedimiento se concretó en el domicilio de Néstor Emanuel Narváez, de 37 años. Según confirmaron fuentes policiales, en el interior de la casa se halló:

  • 12 gramos de cocaína

  • 1 gramo de marihuana

  • Una balanza de precisión

  • Un posnet, presuntamente utilizado para transacciones vinculadas a la actividad ilegal

El hombre fue inmediatamente detenido y puesto a disposición de la Unidad Fiscal Federal San Juan, a cargo de la Dra. Virginia Rodríguez, quien dispuso su vinculación a los actuados del Juzgado Federal.

Las autoridades mantienen abierta la investigación para determinar la procedencia de la droga, el alcance de las operaciones y la posible participación de otras personas involucradas. El caso se encuadra en la lucha contra el narcomenudeo y las redes de distribución en la zona Este de la provincia.

