Incautan cocaína, marihuana y un posnet en una vivienda del barrio Pie de Palo

El procedimiento se concretó en el domicilio de Néstor Emanuel Narváez, de 37 años. Según confirmaron fuentes policiales, en el interior de la casa se halló:

12 gramos de cocaína

1 gramo de marihuana

Una balanza de precisión

Un posnet, presuntamente utilizado para transacciones vinculadas a la actividad ilegal

El hombre fue inmediatamente detenido y puesto a disposición de la Unidad Fiscal Federal San Juan, a cargo de la Dra. Virginia Rodríguez, quien dispuso su vinculación a los actuados del Juzgado Federal.