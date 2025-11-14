Cerraron el caso del sanjuanino acusado de estafar por Tinder a una joven

La investigación determinó que la mujer realizó 79 transferencias bancarias a una cuenta de Mercado Pago a nombre del acusado, por un total superior a los $6.500.000. Los mensajes atribuidos a “Rosa” y “Pepe” también se enviaron desde el teléfono registrado a nombre de Pedernera. Además, la fiscalía indicó que el acusado ejercía presión emocional, llegando a afirmar que se suicidaría si ella intentaba poner fin al vínculo.

La denuncia se formalizó en mayo y desde entonces el hombre fue investigado en libertad. No surgieron otras víctimas durante el proceso, aunque la fiscalía había dejado abierta esa posibilidad.

Este martes, durante una audiencia judicial, la defensora Sandra Leveque y el fiscal Adrián Riveros informaron al juez que ambas partes habían alcanzado una conciliación económica. El acuerdo contempla un pago inicial de $2.000.000 en efectivo y nueve cuotas mensuales de $222.000 a partir de enero de 2026, con lo que se reintegrará la totalidad del dinero.

La víctima aceptó la reparación económica y el caso quedó cerrado. La causa vuelve a poner en foco la proliferación de estafas emocionales y financieras a través de aplicaciones de citas, un fenómeno que se repite en distintas provincias del país.